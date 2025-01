São Paulo vira sobre o Corinthians e é campeão da Copinha

No primeiro jogo oficial disputado no estádio do Pacaembu desde 2021, o São Paulo derrotou o Corinthians de virada, por 3 a 2 e sagrou-se campeão da Copinha. Após uma maratona de nove partidas em 21 dias, o time deixou outras 127 equipes para trás e levantou a taça do torneio júnior pela quinta vez.





O jogo teve gols de Denner e Gui Negão, pelo Corinthians, e de Andrade e Paulinho, que fez dois, pelo São Paulo.

O São Paulo, que tinha o apoio da torcida única, começou a partida com mais intensidade, controlando melhor a bola e pressionando a saída do adversário, mas desperdiçando oportunidades.





Na metade da primeira etapa, porém, o jogo desacelerou e o Corinthians começou a crescer em campo. Aos 33, saiu na frente com uma bola longa de Garcez que encontrou Denner dentro da área. O meio-campista de 16 anos desviou do zagueiro Lucas Loss e chutou forte de direita para marcar seu terceiro gol na competição.

Pouco depois, aos 43 minutos, a defesa do São Paulo falhou em uma bola aérea, que pingou em Nicollas e sobrou para Gui Negão. Com um toquinho por cima do ombro do goleiro João Pedro, o atacante ampliou a vantagem corintiana.





Na sequência, porém, o São Paulo diminuiu a diferença com um gol de Paulinho, numa cobrança certeira de escanteio de Ferreira, aos 45 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o São Paulo voltou novamente mais intenso e criativo, após trocar Samuel, que havia entrado no início do jogo no lugar de Hugo, machucado, por Pedro Ferreira. Aos 16 minutos, em mais um escanteio, Andrade recebeu sozinho na segunda trave e marcou de cabeça, para empatar a partida.





A virada veio logo em seguida, aos 20 minutos, quando um levantamento de Maik encontrou novamente Paulinho sozinho na área, para mais um gol aéreo do São Paulo.

O São Paulo saiu invicto do Grupo 11, com três vitórias. Na segunda fase, fez 4 a 0 no América-RN, e na terceira, passou pelo Juventude por 1 a 0. Nas oitavas, superou o Fluminense apenas nos pênaltis, após um empate sem gols. Fez 3 a 1 no Cruzeiro nas quartas, e venceu o Criciúma por 2 a 1 na semi.





O Corinthians terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo 27, com duas vitórias e uma derrota, para o Santo André. Na segunda fase, eliminou o Falcon, por 1 a 0, e na terceira, o Vila Nova, com goleada por 4 a 1. Precisou ir aos pênaltis contra o Ituano nas oitavas, e aí superou o Vasco por 1 a 0 nas quartas e o Grêmio por 1 a 0 para ir à final.