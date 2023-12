São Paulo volta a atrasar direitos de imagem de parte do elenco

O São Paulo voltou a atrasar valores referentes a direitos de imagem de parte do elenco.







Publicidade

Publicidade

A dívida varia de atleta para atleta, com os piores casos chegando a dois meses de atraso. O clube acertou recentemente um mês de forma a evitar que a dívida atingisse três meses.





O time tricolor tinha quitado os atrasados com a premiação da Copa do Brasil. O clube avançou à final em agosto e utilizou o montante recebido para ficar em dia com elenco; com a premiação de campeão o São Paulo ainda deu um 'bicho' aos atletas.

Publicidade





POR QUE VOLTOU A DEVER?





Publicidade

A reportagem apurou que o São Paulo teve problemas de fluxo de caixa por causa de premiações previstas em contrato pela conquista da Copa do Brasil. Algumas bonificações também estão atrasadas.





O clube do Morumbi trabalha para quitar os atrasados com a premiação do Brasileiro. O time tricolor pode terminar o campeonato entre a 9ª e a 13ª colocação, com premiação entre R$ 28,6 e R$ 17,5 milhões.

Publicidade





POSIÇÃO DO SÃO PAULO





Procurado pela reportagem, o São Paulo afirmou trata o assunto internamente e não irá se manifestar sobre o tema.