Sara se destaca e consolida boa fase dos meias de Cotia no São Paulo

A decisão de Rogério Ceni de escalar o São Paulo com três zagueiros na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional no domingo (31) permitiu que Gabriel Sara tivesse uma função mais ofensiva no meio de campo. Era o que faltava para a ascensão do último membro do trio de Cotia que vem se destacando sob o comando do novo treinador.



Com liberdade para entrar na área do Internacional, Sara foi um dos melhores jogadores do São Paulo na partida. Logo aos 4 minutos de partida, ele recebeu bom passe de Reinaldo entre os zagueiros, ganhou da marcação e chutou para abrir o placar para o São Paulo.



O gol transformou a cria de Cotia no terceiro artilheiro da equipe na temporada, com oito bolas na rede -ele fica atrás apenas de Rigoni (11) e Pablo (13). Além disso, Sara é o segundo jogador com mais participações em gols do São Paulo no Brasileiro: dois passes para assistências, uma assistência e dois gols. Ele está atrás apenas de Rigoni, que participou de oito gols: quatro assistências e quatro tentos.

"Eu sempre fui um meia que pisou bastante na área, sempre tentei ser um elemento surpresa. Hoje fui mais do que o normal, porque o Rogério me deu mais liberdade para isso. E me agrada muito pisar na área e fazer alguns gols", disse Sara depois da partida.



A escalação contra o Inter contou com meio formado por Gabriel Sara, Igor Gomes e Liziero, todos revelados em Cotia. Os outros dois já haviam feito partidas de grande destaque sob o comando de Ceni. Mesmo com atuações seguras, Sara ainda procurava um jogo como protagonista, que foi o que aconteceu agora.



"Ele [Rogério Ceni] me deixa com muita liberdade, ele conhece bem a minha intensidade, quer que eu explore isso, ele me deixa livre para atacar os espaços, explore mais, isso me dá mais confiança para tentar mais jogadas", prosseguiu.



A boa fase do trio tem sido elogiada constantemente por Rogério Ceni. O treinador já disse que enxerga os três como os motores do São Paulo. Na entrevista coletiva após a partida no Morumbi, Ceni se mostrou preocupado com a possibilidade de perdê-los no próximo ano.



"Liziero, Sara e Igor Gomes, o torcedor tem que ter orgulho de ter jogadores como esse. Demonstram interesse no dia a dia, estão sempre dispostos a aprender, se entregam. Os dois [Gomes e Sara] nas duas pontas de um tripé são motivo de orgulho para o são-paulino. Todo time é assim, mas eles representam muito esse novo momento do São Paulo", comentou.



"Uma pena que quando a gente vê um atleta surgir e jogar tão bem é sinônimo de que futuramente você pode perdê-lo. Mas são dois jogadores que eu não gostaria de perder para o ano que vem: Igor e Sara", completou Ceni.