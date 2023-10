'Segunda linha' empolga Abel Ferreira, que vê derrota do Palmeiras como 'dores do crescimento'

Dez dos 15 jogadores utilizados por Abel Ferreira em Bragantino 2x1 Palmeiras vieram da categoria de base alviverde, e a "segunda linha", como o próprio treinador definiu, empolgou o comandante, que fez questão de elogiar o trabalho dos seus atletas mesmo com a derrota no Campeonato Brasileiro.







O português ressaltou o "extraordinário" 1° tempo executado pelo time. O primeiro gol da partida, aliás, foi construído por dois jovens: em contra-ataque, Jhon Jhon tirou um marcador da jogada e deu lindo passe para Endrick, que driblou Cleiton e balançou as redes. Luís Guilherme também se destacou e, minutos depois, acertou a trave e ficou no quase.





O fato de dois dos três garotos terem apenas 17 anos (Endrick e Luís Guilherme) virou motivo de ironia de Abel na entrevista coletiva. Ele ironizou ao dizer que seria "acusado de trabalho forçado de crianças" por usar jovens.

Na segunda etapa, um pênalti cometido por Richard Ríos -um dos poucos atletas não foram formados no Palmeiras que atuaram- mudou o panorama: o Bragantino empatou com Sasha e, nos minutos finais, virou com gol de Eric Ramires e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.





O resultado, no entanto, não tirou Abel do sério. Pelo contrário: ele classificou o resultado como "uma pena" ao se mostrar satisfeito com as chances criadas e tratou a derrota como "dores do crescimento" aos jovens.

"A vida não é só comer mousse de goiaba. É nos momentos difíceis que vemos quem são os jogadores que podem ter futuro ou não no nosso clube. Nos momentos de dificuldade e obstáculo é que definem o caráter de um homem. A atitude de um perdedor e a atitude de um vencedor a gente vê no caráter, seja no futebol ou na vida. Nós, felizmente, temos jogadores que sabemos o potencial, idade e margem que têm. Temos que ter um pouco de paciência e perceber que vão existir dores do crescimento durante este processo", disse Abel.





O português não escondeu que os garotos foram utilizados para poupar os principais jogadores do elenco, que vai encarar o Boca Juniors na quinta-feira (5) por uma vaga na final da Libertadores.

Apesar disto, a "segunda linha" passou no teste e deixou o gramado com mais elogios do que críticas por parte do comandante.





"É verdade que perdemos, mas aprendemos muito. Vocês viram a quantidade de jogadores de 'segunda linha': são os jogadores que temos. Eles fizeram um 1° tempo absolutamente extraordinário. É uma pena, eles mereciam ter chegado no intervalo com outro resultado que nos garantiria uma margem de poder sofrer um gol. Foi uma pena", afirmou.

Os dez jovens usados por Abel





Garcia (lateral-direito e zagueiro)

Naves (zagueiro)

Vanderlan (lateral-esquerdo)

Fabinho (volante)

Jhon Jhon (meia)

Luís Guilherme (ponta)

Endrick (atacante)

Ian (lateral-esquerdo)*

Kevin (atacante)*

Kauan Santos (atacante)*

*Ian, Kevin e Kauan Santos entraram no 2° tempo. O último, aliás, estreou nos profissionais.