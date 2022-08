Seleção Brasileira Feminina anuncia convocadas para amistosos de setembro

A Seleção Brasileira Feminina de futebol anunciou, nesta sexta-feira (26), o nome das convocadas para os jogos preparatórios. O time vai enfrentar a África do Sul em duas oportunidades: nos dias 2 e 5 de setembro.







A técnica Pia Sundhage convocou 25 atletas. São elas: as goleiras Luciana (Ferroviária), Lorena (Grêmio), Natascha (Flamengo), as defensoras Antonia (Levante UD - Espanha), Day Silva (Palmeiras), Fernanda Palermo (São Paulo), Kathellen (Real Madrid - Espanha), Letícia Santos (Frankfurt - Alemanha), Thais Ferreira (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Rafaelle (Arsenal - Inglaterra), as meia-campistas Adriana (Corinthians), Ary Borges (Palmeiras), Duda Santos (Palmeiras), Duda Francelino (Flamengo), Duda Sampaio (Internacional), Gabi Portilho (Corinthians), Kerolin (North Caroline Courage - EUA), Micaelly (São Paulo), Jaque Ribeiro (Corinthians) e as atacantes Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (North Caroline Courage - EUA), Gabi Nunes (Madrid CFF - Espanha), Geyse (Barcelona - Espanha) e Ludmila (Atlético de Madrid - Espanha).

As brasileiras e sul-africanas se enfrentaram pela última vez nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Na ocasião, houve um empate por 0 a 0 no jogo que encerrou a fase de grupos da competição.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia