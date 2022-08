Contra o Brusque, Londrina EC quer voltar ao caminho das vitórias

Após um hiato de 10 dias, o Londrina volta a campo nesta sexta-feira (26) pela Série B com a missão de manter o bom retrospecto recente fora de casa como condição para seguir entre os primeiros colocados do Brasileiro. O Tubarão encara o Brusque, às 19h, no estádio Augusto Bauer, pela 26ª rodada.





A "folga" na tabela desde o empate por 1 a 1 com o Bahia deixou o LEC de camarote observando os seus principais concorrentes em campo. O Alviceleste viu Sport e Tombense venceram os seus jogos e o empurrarem para o sétimo lugar, com 35 pontos. O equilíbrio no meio da tabela se acentuou e a diferença para o Novorizontino, 13º colocado, é de apenas quatro pontos.

Por isso, pontuar em Santa Catarina é fundamental para o time não correr o risco de perder mais posições. Se não vence há três partidas, o LEC não perde há quatro jogos como visitante - duas vitórias e dois empates. Do outro lado, o Brusque chega pressionado pela derrota na última rodada e pela proximidade da zona do rebaixamento. O time catarinense é o 15ª, com 28 pontos.





"Cada jogo tem sua história, suas características e comportamentos. O Brusque fez um bom jogo contra a Chapecoense e acabou perdendo no fim. Temos que ter personalidade com a bola para jogar e sem a bola ter as devidas preocupações com os pontos fortes do adversário, que tem muita velocidade no contra-ataque", apontou o técnico Adilson Batista.





O treinador alviceleste aposta na manutenção da base que vem jogando como arma para buscar uma vitória em Brusque. O atacante Leandrinho, que estreou na última partida, será mantido entre os titulares e Batista espera que o jogador possa evoluir fisicamente para este segundo jogo.





