Seleção brasileira feminina vai enfrentar o Paraguai na semifinal da Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol tem duelo decisivo pela semifinal da Copa América nesta terça-feira (26) contra o Paraguai. Além da vaga na final do torneio, o embate garante à equipe vencedora vagas na Copa do Mundo Feminina no ano que vem e também na Olimpíada de Paris, em 2024. A partida tem início às 21h (horário de Brasília) no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga (Colômbia). O Brasil busca o oitavo título na competição.

Se vencer, o Brasil vai encarar a anfitriã Colômbia na final. As donas da casa derrotaram a Argentina na noite de segunda (25) por 1 a 0. Invicta na competição, a seleção brasileira fechou a primeira fase do torneio na liderança do Grupo B: venceu todas as quatro partidas (Argentina, Uruguai, Venezuela e Peru), com 17 gols marcados e nenhum sofrido.

No último treino preparatório na tarde desta segunda-feira (25), a técnica Pia Sundhage ressaltou a necessidade de as brasileiras manterem a posse de bola no centro do campo, optando por jogar de forma aberta nas alas.





“Espero que o Paraguai seja perigoso nos contra-ataques, porque isso vai significar que mantivemos bem a posse. Outra situação são as cobranças de falta e chutes de longa distância, porque há muitas boas jogadoras arriscando. Isso me impressiona na América do Sul e especialmente na seleção paraguaia, avaliou a treinadora, durante coletiva na Colômbia.





A provável escalação do Brasil para o duelo desta noite deve ser com Lorena, Antonia, Tainara, Rafaelle, Tamires; Ary Borges, Angelina, Adriana, Kerolin; Bia Zaneratto e Debinha.

No comando da equipe paraguaia está o técnico brasileiro Marcello Frigélio, que não poderá contar esta noite com quatro jogadoras - Camila Arrieta, Lourdes González, Lice Chamorro e Limpia – que testaram positivo para a covid-19. A equipe paraguaia, que busca o título inédito, cresceu durante a competição, após estrear com derrota para a Colômbia (4 x 2) na primeira fase. Depois venceu todos os jogos seguintes (Chile, Bolívia e Equador). Balançou a rede nove vezes e sofreu sete gols, terminando em segundo lugar no Grupo A (9 pontos), atrás da líder Colômbia (12).