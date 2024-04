Seleção feminina estreia contra Canadá no Torneio SheBelieves neste sábado

A seleção brasileira feminina de futebol dará o pontapé inicial neste sábado (6) em busca do título inédito do Torneio SheBelieves, em Atlanta (Estados Unidos). A estreia será contra o Canadá, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz. A competição, que reúne também Japão e Estados Unidos, será a última antes da Olimpíada de Paris.





Quem não vê a hora de entrar em campo com a amarelinha é a goleira Lorena, de volta ao time após um ano afastada dos gramados, devido ao rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

“O ano passado foi muito difícil como atleta profissional. Volto para a seleção com o coração leve e muito feliz. Acho que é um lugar que todo atleta almeja estar, e comigo não é diferente. Meu tratamento todo eu pensava em retornar para ter oportunidade aqui”, disse a jogadora de 26 anos, em depoimento à CBF.





O técnico Arthur Elias comandou nesta sexta (5) o último treino do Brasil antes da estreia no SheBelieves, cujas equipes estão todas classificadas a Paris 2024. Elias estreou com pé direito na seleção, exatamente contra o Canadá, no primeiro de dois amistosos em outubro. As brasileiras levaram a melhor por 1 a 0 na primeira partida, e perderam o confronto seguinte por 2 a 0.





Em caso de triunfo sobre as canadenses no sábado (6), as brasileiras disputarão o título contra o vencedor do duelo Japão x Estados Unidos, que entram em campo antes da seleção: às 13h3, no mesmo estádio em Atlanta. A final será na próxima terça (9), em local e horário a serem definidos.





Originalmente com seis partidas, o SheBelieves este ano terá apenas duas semifinais e a final, devido à recém-concluída Copa Ouro, promovida pela Concacaf. O Brasil competiu como convidado e foi vice-campeão, ao ser superado pelos Estados Unidos por 1 a 0 na final.