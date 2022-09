Seleção feminina vai enfrentar Noruega e Itália em outubro; conheça as convocadas

A Seleção Feminina está convocada para a Data FIFA de outubro. Nesta quinta-feira (22), a técnica PiaSundhage anunciou os nomes que farão parte do grupo que defenderá o Brasil nos jogos contra Noruega e Itália, na Europa.





O Brasil enfrentará a Noruega no Estádio Ullevaal, em Oslo (NOR) no dia 7 de outubro. No dia 10, será a vez de medir forças com a Itália, em Gênova. Uma das principais novidades da lista é a presença de três jogadoras que estiveram na campanha da Copa do Mundo FIFA Feminina Sub-20, na Costa Rica: Lauren, Tarciane e Yaya.

As finalistas do Brasileirão Feminino Neoenergia também estão bem representadas na Seleção. O Corinthians é o clube que mais cedeu atletas em toda a convocação, com cinco jogadoras (Leticia, Tarciane, Tamires, Adriana e Jaqueline), enquanto o Internacional terá Millene e Duda Sampaio vestindo a Amarelinha. Confira, abaixo, a lista completa de convocadas.