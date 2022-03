Abel Ferreira erra nome de adversário do Palmeiras, cita Itaú e vira meme na internet

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, virou meme nas redes sociais nesta quinta-feira (24), após o treinador português errar o nome do time adversário e citar o banco itaú em coletiva de imprensa, após o jogo contra o Ituano, cuja partida foi vencida pelo alviverde por 2 a 0.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“O segundo melhor ataque era esse do Itaú... do Ituano, desculpem. Eu tenho conta no Itaú e não deveria fazer essa publicidade. Ituano, peço desculpas!”, respondeu Abel Ferreira, em tom de brincadeira.



Continua depois da publicidade





Após o ocorrido, não demorou muito para a internet repercutir o caso. Alguns citaram o fato do maior patrocinador do Palmeiras ser o banco Crefisa, temendo que o fato possa gerar algum problema para o clube.





Já o Itaú não perdeu a oportunidade e também comentou a situação. "Só pra lembrar que com o Ituano, ops, desculpa, Itaú você faz tudo pelo app".





Veja abaixo o vídeo e alguns comentários.

Continua depois da publicidade