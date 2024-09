Seleção se assume resultadista e revê mentor de retranca da Copa América

A seleção brasileira está numa "vibe resultadista" e não nega. Por pressão e por necessidade. Tudo para mudar a má impressão deixada pela Copa América, já sob o comando de Dorival Júnior, e a campanha ruim no começo de Eliminatórias - legado de Fernando Diniz.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Mas o jogo diante do Paraguai, nesta terça-feira (10), tem um obstáculo a mais para temperar a tentativa de segunda vitória consecutiva. É reencontro com um técnico que foi o mentor do primeiro - e talvez mais irritante - empate da campanha do time de Dorival na Copa América.

Publicidade



Gustavo Alfaro é o argentino por trás da estratégia da Costa Rica naquele 0 a 0 de junho. O Brasil teve trabalho para achar espaços (não só por causa do campo reduzido). Além do mais, se viu atrapalhado por uma atuação eficiente do goleiro adversário.



Alfaro foi a solução que os dirigentes paraguaios encontraram para tirar a seleção de uma má fase que mais uma vez ameaça a equipe de ficar fora da Copa do Mundo - mesmo em uma Eliminatória na qual seis têm vaga direta e uma vai para a repescagem.

Publicidade



FATOR CASA



Jogar no Defensores del Chacho pode mexer com o enredo de duas formas. Encorajar o Paraguai, amenizando o efeito da eventual retranca, e dar ainda mais dedicação aos jogadores para preencher espaços. A seleção brasileira vai precisar transitar bem nessas dinâmicas de jogo.

Publicidade



A questão é que o momento ofensivo não é dos melhores. O placar magro da vitória sobre o Equador foi apenas o episódio mais recente de um desequilíbrio ofensivo da seleção - que ficou mais flagrante a partir daquele jogo contra a Costa Rica. Antes, a dor de cabeça de Dorival no início de trabalho era organizar a defesa.



No momento, a seleção não joga com um camisa 9, apesar de ter Endrick, e os pontas não estão com liberdade para dar tanto volume de jogo. Vini Jr. deve boas atuações com a amarelinha pela esquerda. Na direita, Luiz Henrique é novato e Estêvão está no banco. Pelo meio, Rodrygo tem feito gols, mas sempre atua fora da posição preferida.



"O Dorival tem grandes ideias e procura deixar o time muito ofensivo para trabalharmos a posse de bola no campo de ataque com respaldo para atacar defendendo", explicou o volante André.



A tarefa agora é contornar as "pegadinhas" de Alfaro e fazer o time encaixar, na prática, o que tem sido passado na teoria. Começou a data Fifa em sexto nas Eliminatórias. A vitória de sexta-feira levou o time para a quarta posição. Ganhar do Paraguai, pelo placar que seja, pode dar mais tranquilidade para o time jogar bem.