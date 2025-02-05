Seleção sub-20 supera expulsão e vence Uruguai com gol '100% Corinthians'

O Brasil virou com heroísmo a página de uma primeira fase turbulenta no Sul-Americano sub-20: os comandados de Ramon Menezes estrearam no hexagonal final do torneio com uma vitória dramática por 1 a 0 sobre o Uruguai, em duelo realizado em Caracas na noite desta terça (4).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A seleção superou expulsão de Arthur Dias e marcou o único gol do duelo com um "toque" de Corinthians: Bidon, atual volante da equipe, iniciou o contra-ataque que gerou o gol de Pedrinho, ex-jogador do alvinegro -Moscardo, que também passou pelo clube paulista, deu a assistência para o companheiro.





O resultado deixou o Brasil com três pontos e atrás apenas da líder Argentina, que venceu o Chile por 2 a 1. Colômbia e Paraguai ainda jogam pela 1ª rodada.

Publicidade





Cinco das seis seleções participantes no hexagonal se classificarão ao Mundial da categoria: o Chile, já confirmado por ser o país-sede, e os quatro melhores colocados. Na prática, portanto, apenas um país ficará fora da competição que começa em outubro.





COMO FOI O JOGO

Publicidade





Rayan incomodou os uruguaios no início da partida: o atacante do Vasco protagonizou as duas melhores chances nos primeiros 20 minutos do confronto. Primeiro, ele obrigou Martínez a trabalhar em chute venenoso e depois carimbou a trave adversária ao arrancar pela ponta direita da área.

Publicidade





O Brasil continuou melhor e, mesmo sem finalizar com perigo, comandou as ações até o fim do 1° tempo. Os minutos finais ainda tiveram entradas mais fortes, mas a arbitragem conseguiu controlar os ânimos sem grandes problemas -Arthur Dias e Nathan Fernandes acabaram amarelados.





O 2° tempo ensaiava manter a dominância por parte da seleção de Ramon Menezes, mas uma expulsão mudou o cenário. O lateral Arthur Dias recebeu o segundo amarelo após falta em Severo, ainda no meio de campo, e deixou o gramado ainda na casa dos 15 minutos. Rapidamente, o atacante Nathan Fernandes deu lugar ao lateral Leandrinho.

Publicidade





O zagueiro Iago evitou o pior para o time brasileiro aos 21 minutos. O atleta do Flamengo tirou uma bola quase em cima da linha depois da finalização de Rodríguez, que havia aproveitado desvio em cruzamento para a área.





Em desvantagem numérica, a seleção transformou o momento difícil em gol quando balançou as redes com um toque de Corinthians. Bidon iniciou um contra-ataque que acabou com dois ex-atletas do alvinegro brilhando: Moscardo recebeu do companheiro de posição e, com liberdade, tocou para Pedrinho. O camisa 10 bateu forte e contou com uma forcinha do goleiro para cravar a vitória: 1 a 0.

Publicidade





VEJA OS PRÓXIMOS JOGOS DO BRASIL NO HEXAGONAL





Publicidade

2ª rodada

7 de fevereiro - Colômbia x Brasil (17h)





3ª rodada

10 de fevereiro - Paraguai x Brasil (17h)





4ª rodada

13 de fevereiro - Brasil x Argentina (22h)





5ª rodada

16 de fevereiro - Brasil x Chile (horário a definir)



