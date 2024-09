Sem brilho, Santos vence Operário e assume liderança provisória da Série B

O Santos não fez uma grande exibição, mas conseguiu mais uma vitória importante na Série B, neste sábado (28), por 1 a 0 sobre o Operário-PR. O jogo na Vila Belmiro foi válido pela 29ª rodada da competição.



O único gol da partida foi marcado por Giuliano, ainda no primeiro tempo. Apesar de mais movimentada, a segunda etapa não teve as redes balançando. Após o apito final, a torcida santista xingou o técnico Fabio Carille.

Com a vitória, o Santos assumiu provisoriamente a liderança da Série B, com 53 pontos. O alvinegro praiano ainda pode ser ultrapassado pelo Novorizontino (51), que entra em campo na próxima segunda (30), quando recebe a Ponte Preta.



Já o Operário, estacionado nos 39 pontos, é o 10º colocado. A equipe paranaense está a sete pontos do G-4 - e a distância pode aumentar no complemento da rodada.

O Santos só volta a campo no dia 7 de outubro, uma segunda-feira. A equipe visita o Goiás a partir das 21h (de Brasília), no Estádio da Serrinha.



O Operário, por sua vez, joga no dia 3 de outubro, uma quinta-feira. O time paranaense recebe a Chapecoense às 21h30 (de Brasília), no Germano Kruger.

Como foi o jogo



O Santos foi eficiente no primeiro tempo, apesar das poucas chances. O duelo começou muito travado, e os donos da casa só finalizaram a gol pela primeira vez com 15 minutos, de fora da área. Na primeira oportunidade clara, cinco minutos depois, Giuliano abriu o placar. Depois do gol, os santistas passaram a maior parte do tempo com a bola e mandaram na partida, mas só assustaram em um chute de longe.

O segundo tempo teve mais chances de gol, mas as redes não balançaram. O Santos voltou melhor e criou as primeiras oportunidades. A partir da metade da etapa final, o Operário cresceu no jogo e assustou com chutes de longe. No fim, após várias alterações, o jogo ficou aberto, mas nenhum time aproveitou.



Lances importantes

1x0: Aos 20 minutos, Wendel Silva fez bom lance e enfiou para Guilherme na esquerda, dentro da área. O camisa 11 dominou e cruzou para o meio, onde Giuliano chegou e cabeceou para o gol vazio.



Passou perto! Aos 46', Wendel Silva avançou com liberdade pela intermediária e arriscou de fora da área. Ele bateu forte e a bola passou muito perto do ângulo esquerdo de Gabriel Mesquita.

Por pouco! Aos 15' do segundo tempo, Diego Pituca recebeu na entrada da área, girou e bateu rápido, no canto esquerdo. Gabriel Mesquita não alcançou, mas a bola passou raspando a trave.



Operário assusta! Aos 25', após cobrança de escanteio, a defesa do Santos afastou parcialmente. Ronald pegou de primeira na entrada da área e bateu muito forte. A bola passou perto da trave.



Brazão! Em bom momento dos visitantes, o goleiro santista brilhou. Aos 27', Nathan Fogaça avançou pelo meio e bateu rasteiro, no cantinho. Brazão espalmou, evitando o empate.



Nada? Aos 32', Laquintana disputa a bola com o goleiro Gabriel Mesquita e fica caído na área. Depois de mandar seguir, o árbitro para o jogo para ouvir o VAR, mas mantém a decisão de campo.



Quase! Aos 38', Guilherme recebeu na esquerda, dominou para dentro, e bateu colocado. Gabriel Mesquita se esticou e fez boa defesa.



Salva Gabriel! Aos 40', Furch recebeu dentro da área, avanço e bateu cruzado. Mesquita fechou o ângulo e fez boa defesa.





FICHA TÉCNICA





Santos 1x0 Operário-PR





Competição: Série B do Brasileirão - 29ª rodada

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e horário: 28 de setembro (sábado), às 18h (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Cartões amarelos: Vinícius Diniz (OPE)

Gols: Giuliano (SAN), aos 20 minutos do primeiro tempo





Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair Paula, Gil e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Giuliano (Rincon); Otero (Laquintana), Guilherme (Pedrinho) e Wendel Silva (Furch). Técnico: Fabio Carille.





Operário: Gabriel Mesquita; Thales, Allan Godói (Marco Antônio), Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio (Rodrigo Lindoso), Vinícius Diniz (Jacy), Boschilia (Felipe Augusto) e Rodrigo Rodrigues; Ronald e Ronaldo (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.