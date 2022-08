Sem dinheiro para figurinhas, menino desenha álbum da Copa

"Eu gosto de futebol e quis desenhar meu álbum, porque é uma emoção que está mexendo com todo mundo e eu não queria ficar de fora". A frase é do pequeno João Gabriel, 8, que criou seu álbum da Copa do Mundo com seus próprios desenhos e muita imaginação.





João Teixeira, 51, pai do menino, contou que a ideia surgiu após os dois assistirem uma reportagem sobre o álbum. "Até então, ele não tinha uma curiosidade por futebol. Aí ele viu as pessoas trocando figurinhas e me pediu um álbum de aniversário, que foi na sexta (29)", contou.

O feirante de Goiânia disse que respondeu ao filho que não tinha condições para comprar o álbum, e que esqueceu do pedido. "Então no sábado (27), cheguei do serviço e ele disse: 'Papai, eu já tenho um álbum de figurinhas'. Ele foi lá e pegou o que ele desenhou e mostrou o álbum e as figurinhas separadas."





Teixeira contou que, quando João Gabriel mostrou sua "invenção", como classificou, o álbum já tinha 39 figurinhas, separadas entre celebridades -que abarcava jogadores de futebol e juízes-, goleiros e times. "Ele desenhou as bandeiras do Brasil, Argentina, Catar e Canadá."

Ele disse que ficou emocionado com a atitude do filho e prometeu que ajudaria ele a conseguir um álbum, então decidiu enviar a história para a TV Anhanguera, afiliada à TV Globo que atua nos estados de Goiás e Tocantins, e para a Rádio CBN.





"Mais tarde, um repórter entrou em contato comigo e desde então não pararam mais as mensagens chegando. É muita emoção", completou. Teixeira diz que já recebeu mensagens de diversos estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas.

"Eu não esperava [a repercussão], mas que bom que aconteceu". O feirante explica que também já recebeu mensagens de pessoas prometendo que irão enviar o álbum e de pessoas ajudando com dinheiro para as figurinhas. "Estamos na expectativa."





Desde o anúncio de seu lançamento, em julho deste ano, o álbum da Copa do Mundo 2022 vem recebendo críticas pelo preço. Para completar o livro com 670 figurinhas, os fãs de futebol terão que pagar R$ 4 por cada pacote com quatro cromos, que podem vir com figurinhas repetidas para o colecionador.





O álbum simples custa a R$ 12 e a versão capa dura sai por R$ 44,90. Na Copa do Mundo de 2018, o valor para o pacote era de R$ 2. Já no ano de 2014, quando a Copa aconteceu no Brasil, o valor para adquirir o pacotinho com quatro cromos era de R$ 1.