Londrina EC embala e tem campanha de G4 no returno do Brasileiro

A vitória por 1 a 0 sobre o Brusque em Santa Catarina confirmou o bom momento do Londrina na Série B. O Tubarão não perde há quatro partidas e tem aproveitamento de G4 no segundo turno do Brasileiro.





O triunfo na sexta-feira (26) em Brusque fez com que o LEC retomasse o quinto lugar na classificação. Com 38 pontos, o Alviceleste está a quatro do Vasco, atual quarto colocado. Com uma regularidade que faltou na primeira parte da competição, o Londrina faz o torcedor voltar a sonhar com a possibilidade de acesso para a Série A.

O LEC tem a terceira melhor campanha do returno. Em sete jogos são três vitórias, três empates e uma derrota, sofrida para o líder Cruzeiro. Os 12 pontos conquistados dão um aproveitamento de 57%. O Alviceleste só fica atrás do Ituano, que somou 16 pontos, e do Cruzeiro, que fez 15.







Levando em conta as últimas 10 partidas, o Tubarão só sofreu duas derrotas - Sport e Cruzeiro - e tem ainda quatro vitórias e quatro empates. A invencibilidade agora é de quatro partidas e o clube chegou a cinco jogos sem perder fora de casa - três vitórias e dois empates.

O LEC é o terceiro melhor mandante da Série B, com aproveitamento de 43% - cinco vitórias, dois empates e seis derrotas. Dos 38 pontos no geral, 17 foram conquistados como visitante.





O Tubarão volta a campo nesta terça-feira (30), às 19h, para enfrentar o CRB, no estádio do Café. O duelo é um confronto direto e o LEC pode se aproximar ainda mais dos primeiros colocados. O time alagoano aparece na oitava colocação, com 36 pontos, e empatou na última rodada em casa com o Criciúma por 0 a 0.





