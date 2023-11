Sem Dodô e Soteldo, técnico do Santos relaciona 23 jogadores contra o Goiás

O lateral Dodô e atacante Soteldo estão fora da lista de relacionados do técnico Marcelo Fernandes para o jogo contra o Goiás, na quinta-feira (9), às 19h, no estádio Serrinha pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.







Dodô ainda tem dores no joelho esquerdo, enquanto Soteldo foi diagnosticado com edema no músculo adutor da coxa esquerda. A dupla não viajou.





Confira abaixo todos os desfalques para a partida e a lista de relacionados.

Desfalques: Soteldo (edema na coxa), Dodô (incômodo no joelho), Dodi (suspenso), Alison (lesão no joelho esquerdo), Sandry (lesão no joelho esquerdo), Felipe Jonatan (lesão no joelho esquerdo), Alex Nascimento (fratura no tornozelo direito), João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) e Morelos (lesão na panturrilha direita).

Os 23 jogadores relacionados pelo técnico Marcelo Fernandes:





Goleiros: João Paulo, Vladimir e Diógenes

Laterais-direitos: João Lucas, Gabriel Inocêncio e Júnior Caiçara

Zagueiros: Joaquim, Messias e Jair

Lateral-esquerdo: Kevyson

Meio-campistas: Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima, Rodrigo Fernández, Nonato e Camacho

Atacantes: Lucas Braga, Mendoza, Marcos Leonardo, Furch, Maxi Silvera, Miguelito e Weslley Patati