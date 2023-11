Contratos rescindidos: Londrina EC libera mais três jogadores no fim da temporada

Com o rebaixamento iminente para a Série C, o Londrina deu mais um passo para reformular o elenco e diminuir custos neste fim de temporada. Três jogadores que não interessam para 2024 tiveram os contratos rescindidos nesta segunda-feira (6) e não vão atuar nas três rodadas finais da Série B.





Foram liberados pelo Alviceleste o lateral Lucas Mendes, o volante Fabrício Baiano e o centroavante Zé Vítor. Mendes foi o último reforço a ser contratado e chegou na reta final do Brasileiro a pedido do técnico Roberto Fonseca. Assumiu a titularidade com a saída de Ezequiel e até fez boas partidas, mas como está fora dos planos do clube para o ano que vem, foi liberado. O garoto Igor França é a opção para jogar na lateral-direita nas partidas restantes.



Fabrício Baiano foi contratado por empréstimo do Fortaleza. Deixou boa impressão nas primeiras partidas, mas nunca conseguiu se firmar como titular.







