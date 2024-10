Série B tem Sport mais perto da taça que Santos e campeão ameaçado

Santos e Sport aparecem empatados na ponta, mas o vice-líder tem mais chances de se sagrar campeão da Série B. No outro lado da tabela, sete clubes brigam contra o rebaixamento nas últimas cinco rodadas, sendo um deles um antigo campeão que bate 90% de risco de queda.





CHANCES DE TÍTULO





O Sport beira os 50% de chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais): 47,6%. A equipe do Recife está em segundo, com os mesmos 59 pontos do Peixe, mas fica atrás nos critérios de desempate.





O Santos tem 27,9% de probabilidade de levantar a taça, apesar de estar em primeiro na tabela. O Alvinegro praiano viu a folga na liderança diminuir com a derrota na penúltima rodada, enquanto o adversário direto vem embalado.





Novorizontino e Mirassol seguem sonhando, com 11,1% cada um. Os times têm 57 e 56 pontos, respectivamente. Já o Vila Nova, quinto colocado com 52 pontos, possui apenas 1,9% de chance de título.





1 - Sport: 47,6%

2 - Santos: 27,9%

3 - Novorizontino: 11,1%

4 - Mirassol: 11,1%

5 - Vila Nova: 1,9%





RISCO DE REBAIXAMENTO





O lanterna Guarani, campeão da Série B em 1981, amarga 89,4% de risco de cair. A equipe de Campinas soma apenas 31 pontos, isolado na 20ª posição, e foi goleado pelo Sport na última partida.





Os outros times do Z4 também estão na corda bamba: Brusque (76,7%), Ituano (67,5%) e Botafogo-SP (54,3%). Os clubes têm, respectivamente, 33, 34 e 36 pontos.





O CRB, primeiro fora da zona perigosa, bate 49,9% de possibilidade de rebaixamento. A equipe alagoana tem 36 pontos e está em 16º por te uma vitória a mais que o adversário de Ribeirão Preto.





Chapecoense e Ponte Preta estão com os alertas ligados. A Chape tem 32,7% de risco, com 37 pontos, enquanto a Ponte aparece com 25%, tendo 38. Já o Paysandu, com 40 pontos em 13º, possui apenas 4,6% de possibilidade de ir para a Série C.





1 - Guarani: 89,4%

2 - Brusque: 76,7%

3 - Ituano: 67,5%

4 - Botafogo-SP: 54,3%

5 - CRB: 49,9%

6 - Chapecoense: 32,7%

7 - Ponte Preta: 26,0%

8 - Paysandu: 4,6%