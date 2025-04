Software do Flamengo detecta diariamente humor, estresse, cansaço e lesões

O Flamengo conta com um software chamado "Pro Soccer", que entre outras funções, tem como objetivo detectar diariamente, no Ninho do Urubu, os índices de humor, estresse, cansaço, dores e possíveis lesões no elenco.





TOTEM INTERATIVO COLHE AS INFORMAÇÕES





Os jogadores são obrigados a passar pelo software tão logo chegam ao centro de treinamento. Ele fica instalado em quatro totens espalhados pelo local e nele os atletas se deparam com um questionário. As perguntas básicas no pré-treino, por exemplo, são:





- Qual seu nível de estresse hoje?

- Como você classifica sua última noite de sono?

- Qual seu nível de cansaço?

- Está sentindo dor muscular no geral?

- Como está seu humor hoje?

- Está sentindo alguma dor localizada?

- Como você classifica sua recuperação?





Uma imagem do corpo humano é aberta caso um jogador acuse dores em uma das respostas. Através de toques na tela ele indica qual é a região.





As opções e quantidades de respostas variam de acordo com a pergunta. Ao final do questionário, é produzido um relatório e um percentual de "bem estar" do atleta.





Os dados são disparados automaticamente para os diversos setores do futebol: departamento médico, preparação física, psicologia, nutrição, fisioterapia e fisiologia. Os funcionários recebem as informações em tempo real num aplicativo em seus celulares e os números também ficam expostos em televisões espalhadas pelo Ninho do Urubu.





A partir destes dados, um tratamento é elaborado por cada departamento, fazendo com que ocorra um trabalho individualizado mais preciso.





O software também capta os exercícios realizados nos aparelhos de musculação. Os equipamentos são digitalizados e as informações são enviadas em tempo real para o "Pro Soccer".





"O mais importante são as conversas entre as áreas para a pessoa atuar na hora com uma precisão maior de uma forma individual para os nossos atletas. A grande diferença de investimento é em tempo e troca de informação entre os profissionais. Isso é o fundamental", afirma Cláudio Pavanelli, fisiologista do Flamengo.