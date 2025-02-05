Squadra anuncia chegada de 12 jogadores para base do Londrina Esporte Clube

A Squadra Sports, empresa proprietária da SAF do Londrina Esporte Clube, anunciou a chegada de cinco jogadores do Ypiranga-BA e sete do Conquista-BA para as divisões de base da equipe alviceleste. Os dois times também fazem parte da plataforma multiclubes formada pela Squadra Sports, que já garantiu, por meio de Guilherme Bellintani, dono do projeto, que o Londrina é a “ponta da pirâmide", ou seja, para onde devem chegar os principais destaques.





Chegaram ao Londrina, vindos do Ypiranga-BA, os jovens Gabriel Moura, Wendel de Jesus e Edvan dos Santos, para o sub-17, além de Rhiad Duarte e Cailon Pereira, para o sub-20. Já da base do Conquista-BA chegam ao Londrina, para o sub-17, Tarcísio Reis, Ítalo Silva, Vitor Guilherme, Yago de Oliveira, Nicolas Oliveira e André Xavier, além de Wellington Libarino para a equipe sub-20.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O projeto multiclubes da Squadra Sports conta com três times de divisões de base, sendo eles o Ypiranga e o Conquista, na Bahia, e o VF4, na Paraíba, e dois profissionais, que são o Linense, de São Paulo, e o Londrina. Segundo Guilherme Bellintani, a empresa busca outros dois clubes de base para seguir o projeto no Brasil. A intenção é que seja um clube no Rio de Janeiro e outro em Goiás ou no Distrito Federal.





Também há a intenção da organização de ter um clube em Portugal e outro no Uruguai para expandir ainda mais o projeto.



