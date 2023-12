STF nega pedido de anulação de afastamento de presidente da CBF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça negou, na última sexta-feira (22), um pedido de liminar para anular a decisão do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) que levou à retirada do dirigente Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no dia 7 de dezembro.





O pedido da medida de urgência feita ao STF, no dia 18 de dezembro, é de autoria do PSD (Partido Social Democrático) , que argumentou que a decisão do TJ-RJ teria anulado o termo de ajustamento de conduta estabelecido entre o MP-RJ (Ministério Público do RJ) e a CBF e determinado o afastamento de dirigentes e a nomeação de um interventor alheio às atribuições da CBF.

Publicidade

Publicidade





Segundo o PSD, a decisão judicial também coloca em “risco concreto a organização do futebol no país e toda a sua cadeia econômica”.





No entanto, o ministro André Mendonça justificou a sua decisão afirmando que o “processo transcorreu - por mais de seis anos - sem a vigência de qualquer medida de urgência” e que agora não vê caracterizada a presença dos requisitos capazes de justificar a concessão de uma liminar.

Publicidade