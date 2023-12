Empresa instala sensores para evitar acidentes em cruzamentos de trem em Rolândia

Equipamentos denominados “PN Sensoriadas" para reduzir acidentes de trânsito nos cruzamentos com a linha férrea estão sendo instalados pela concessionária Rumo no entroncamento da Av. Presidente Getúlio Vargas com a rua Epitácio Pessoa e rua Dr. Ciro Bolivar Araújo Moreira, na cidade de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a concessionária, o aparelho instalado melhora a sincronização da sinalização rodoviária e a passagem do trem, e conta com câmeras de inteligência artificial e sensoriamento “doppler” na detecção do trem a cerca de 400 metros de distância da passagem de nível.

FUNCIONAMENTO



Quando o trem atingir a área de cruzamento, o semáforo para veículos e pedestres mudará de cor para amarelo e em seguida vermelho, e só ficará verde quando a composição passar por completo.





O equipamento dará mais segurança ao trânsito de veículos e pessoas no local.



A secretaria de Planejamento, da Prefeitura de Rolândia, segue monitorando o tráfego no local.