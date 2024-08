STJD denuncia Corinthians após deboche de torcedores por tragédia no RS

A procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou o Corinthians por conta dos torcedores que simularam estar nadando em direção à torcida do Grêmio. O fato ocorreu durante o empate por 0 a 0 entre as equipes, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.



A denúncia da procuradoria do STJD cita que a atitude do torcedor do Corinthians remexeu na dor do povo do Rio Grande do Sul, que viveu a maior catástrofe climática da sua história. Um dos indivíduos se direciona para os gremistas e fala: "vai chover", apontando para o céu e fazendo sinais que remetem à chuva, em clara alusão às enchentes.

O abalo psíquico-emocional não se restringiu aos torcedores do Grêmio, que presenciaram tal comportamento num ambiente familiar em que buscavam o entretenimento futebolístico, talvez até para esquecer, ainda que por 90 minutos, a tragédia climática que acometeu seu povo; foi além, remexendo na dor ainda não curada de uma população afetada pela perda de bens, vidas e sonhos na maior catástrofe climática da sua história



A procuradoria também denunciou cantos homofóbicos praticados pela torcida do Corinthians com os seguintes dizeres: "Arerê, gaúcho dá o ** e fala tchê".

Se for condenado, o Corinthians pode perder mando de campo e ter que pagar uma multa. A pena mais pesada acontecerá se os torcedores não forem identificados e proibidos de entrarem na Neo Química Arena nos próximos 720 dias.



Também foi requerida a punição do clube pelos objetos lançados em campo e pelo uso de laser por torcedores naquela partida.

Essas graves infrações disciplinares refletem práticas discriminatórias contra uma população que foi drasticamente atingida por uma enchente recorde e contra grupos minoritários. Paulo Dantas, procurador-geral do STJD.



ENTENDA O CASO



Os torcedores estavam no setor leste inferior da Neo Química Arena no jogo de ida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Um homem vestindo uma camisa laranja e outro com uma preta fizeram gestos como se estivesse nadando e olharam diretamente para onde estavam os torcedores gremistas.



O gesto aconteceu meses após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Um dos dois torcedores ainda fez outro gesto: ele simulou chuvas, principais causas da tragédia no estado do Sul do país.