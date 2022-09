Sul-Americana: saiba como se apresenta o Independiente del Valle para a final contra o São Paulo

"O Del Valle financia seu projeto com a formação de jogadores. Alguns ficam pouco no time de cima, como Hincapié, que foi para o Bayer Leverkusen-ALE, William Pancho, para o Royal Antwerp-BEL, e Moisés Caicedo, do Brighton-ING. Seus donos, que têm um potencial economicamente importante, conseguem sustentar esse projeto", explicou o jornalista equatoriano Fernando Estrada, que acompanha o dia a dia do clube equatoriano.

Dos seis jogos que fez até aqui nesta edição da Sul-Americana, o del Valle ganhou cinco e empatou um. A equipe equatoriana tem metade dos jogos que o São Paulo no torneio porque só entrou na Sul-Americana na fase oitavas de final, uma vez que foi eliminada na fase de grupos da Libertadores 2022 (foi terceira colocada na chave do Atlético-MG).

Como atacam

A ideia de ter um time formador não passa só pela manutenção na captação de jogadores que possam render grana ao clube, mas também por ter um mesmo modelo de jogo que segue os mesmos princípios: construção de jogo, posse de bola, protagonismo e velocidade.





"É uma equipe que domina todas as fases do jogo, as transições ofensivas e defensivas. Os jogadores mudam de posição e de função constantemente. Gaibor e Faravelli são fundamentais para o funcionamento da equipe. São opção de passe ou abrem espaço para os companheiros. O trio de zaga permite superioridade numérica para ter uma saída de bola limpa. Podem tanto conduzir a bola como achar passes para quebrar as linhas de marcação adversária", explicou Federico Bocchio, jornalista e analista tático da Football Data Agency, empresa de análise de dados que vende serviços para clubes, ligas e empresas.

Quando ataca, o del Valle libera os alas para se transformarem em pontas. É um time que constrói seu jogo da defesa para o ataque, com os três zagueiros e usando o goleiro Ramírez para manter a posse de bola na hora de atrair o rival, mas também buscando os espaços deixados pelos adversários.

"Ramírez é um garoto jovem, esteve na Espanha, no Valladolid, faz parte da seleção equatoriana, vai ao Mundial. Faravelli é a chave no meio de campo, todas as bolas passam por ele. Ali nasce o futebol do Independiente. O ala Chavez é muito interessante. Rápido, com bom chute, fez um golaço contra a LDU recentemente. Sornoza é um dos mais importantes do time. Vocês o conhecem no Brasil. Lautaro Díaz é uma pequena joia que o Independiente encontrou com seu departamento de scouting, fazendo muito bem as coisas, é o artilheiro da Sul-Americana. E tem ainda o Angulo, que parte para cima, tem muita qualidade", analisou Fernando Estrada.

Na hora de armar as jogadas, o del Valle leva seus jogadores para um lado do campo para aproveitar a liberdade deixada do lado contrário, fazer a inversão de jogo e explorar o um contra um, especialmente com Chavez e Angulo. Lautaro Díaz, que se machucou no último final de semana e virou dúvida, tomou o lugar de Baumann no comando de ataque e deu mais mobilidade para o time.





No campo de ataque, tenta formar linhas de passe através de triangulações e chegar ao gol rival, especialmente pelos lados do campo.

