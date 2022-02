Após derrota no clássico em casa para o Santos, Corinthians demite Sylvinho

Sylvinho não é mais técnico do Corinthians. O desligamento ocorreu por decisão da diretoria do clube logo após a derrota de virada em casa para o Santos em clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na noite de quarta-feira (2).

O treinador vinha sendo questionado por uma ala corinthiana pelas últimas decisões, e foi alvo de vaias da torcida na Neo Química Arena, mas a diretoria mantinha apoio a ele.

