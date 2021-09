Sylvinho comanda treino no Corinthians de olho no Bragantino

O Corinthians voltou aos treinos nesta quarta-feira (29), no CT Joaquim Grava, de olho no jogo de sábado (2), às 19h (de Brasília), quando a equipe alvinegra vai encarar o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Os jornalistas seguem impedidos de frequentar o centro de treinamento do clube devido ao protocolo de combate ao novo coronavírus. Segundo as informações divulgadas pela assessoria do Corinthians, os atletas fizeram um tático com o espaço delimitado pela comissão técnica.



Uma das equipes tinha como objetivo fazer o gol, enquanto a outra precisava realizar a transição da defesa para o ataque e acertar um dos três minigols cravados no campo. Terminado o exercício, alguns nomes do elenco fizeram algumas atividades específicas com os auxiliares Alex e Doriva.

O técnico Sylvinho ainda nem sequer esboçou a formação titular para o jogo em Bragança Paulista. No entanto, há a tendência de que não haja alterações em relação ao time que iniciou o clássico contra o Palmeiras no último fim de semana.



O Corinthians volta aos treinos nesta quinta (30), novamente pela manhã, no CT Joaquim Grava. A equipe está na sexta colocação no Brasileiro e pode ganhar uma posição caso vença o Red Bull Bragantino.