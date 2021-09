Reforços causam melhora no ataque do Corinthians

Com menos de três meses no Corinthians, o trio formado pelos reforços Giuliano, Renato Augusto e Roger Guedes já ocasionou impacto positivo nos números ofensivos da equipe.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Desde a estreia do primeiro reforço, no dia 8 de agosto, o clube alvinegro melhorou sua média de gols no Campeonato Brasileiro, não perdeu nem uma partida sequer e viu os recém-contratados participarem diretamente de 60% de todos os gols anotados dali em diante.



Depois de deixar de lado a aposta nos garotos das categorias de base e dar espaços aos medalhões contratados no meio da temporada, o Corinthians teve uma significativa melhora no Brasileiro, única competição que resta ao clube no ano.

Continua depois da publicidade



O time deixou a segunda metade da tabela de classificação e agora está dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores. São oito jogos de invencibilidade, a maioria deles tendo pelo menos um nome do trio como destaque.



No período, o Corinthians fez dez gols em oito jogos (média de 1,25 tentos por partida). O atacante Roger Guedes fez três (dois deles no clássico contra o Palmeiras) e deu uma assistência. Já o meia Giuliano fez um gol e distribuiu dois passes aos seus companheiros. Por fim, Renato Augusto também já fez gol, logo em sua reestreia, diante do Ceará.



A título de comparação, antes da chegada dos reforços, a equipe havia marcado 13 gols nas primeiras 14 rodadas do Brasileiro -média de 0,9 por jogo. Considerando as partidas da Copa do Brasil, o time de Sylvinho apresentava uma média de 0,8 gols por compromisso nesta temporada.



O elenco também conta com Willian como reforço. O meia ainda não chegou a participar diretamente de algum gol do Corinthians, mas tem sido participativo no sistema ofensivo da equipe.



No clássico do último sábado (25), em 78 minutos em campo, o camisa 10 tentou quatro finalizações ao gol adversário, já sendo uma peça importante na formação titular alvinegra.