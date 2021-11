Sylvinho promove treino tático com reservas do Corinthians

O Corinthians voltou aos treinos no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira (3), dia seguinte à vitória sobre a Chapecoense, para iniciar preparação para o jogo contra o Fortaleza no sábado (6), novamente na Neo Química Arena.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

A comissão técnica optou em poupar os titulares das atividades com bola para evitar o desgaste muscular e trabalhou apenas com os reservas em campo. O lateral Reginaldo, jogador do sub-20, segue com o elenco profissional, mesmo com Lucas Piton à disposição após se recuperar de dores musculares.



Segundo o Corinthians, os titulares ficaram sob os cuidados dos fisioterapeutas e nem sequer calçaram chuteiras. As exceções foram os zagueiros Gil e João Victor, o volante Du Queiroz e o meia-atacante Gabriel Pereira, que participaram do aquecimento e depois completaram a atividade na academia.

Continua depois da publicidade



No gramado, Sylvinho promoveu um treino tático em campo reduzido com os reservas, acompanhados do lateral esquerdo Reginaldo, que deve ser promovido de vez ao time principal do Corinthians na próxima temporada.



A partida contra o Fortaleza é vista como um confronto direto entre dois clubes, que brigam por uma vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. O Corinthians soma hoje 44 pontos e é o sexto colocado, uma posição abaixo do rival cearense, que tem 48.