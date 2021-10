Sylvinho indica continuidade de titulares do Corinthians que venceram Palmeiras

O Corinthians prosseguiu com os treinos no CT Joaquim nesta quinta-feira (30). Já pensando no jogo de sábado (2), contra o Red Bull Bragantino, o técnico Sylvinho comandou o segundo tático da semana e, na sequência, corrigiu o posicionamento da equipe nas bolas paradas defensivas. A tendência é de que não haja alteração na formação titular.



Por determinação do clube em respeito aos protocolos sanitários no combate à pandemia do novo coronavírus, o Corinthians ainda não liberou o retorno dos jornalistas ao CT Joaquim Grava. Segundo as informações divulgadas pela assessoria de imprensa, os atletas realizaram um treino tático posicional e, na parte final da atividade, a comissão técnica focou nas bolas paradas.



O volante Gabriel não joga no fim de semana já que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Roni e Ruan Oliveira estão sob os cuidados do departamento médico e são desfalques confirmados. Sendo assim, Sylvinho deve mandar a campo o mesmo time que bateu o Palmeiras na rodada passada: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Roger Guedes.





O Corinthians ainda faz o último treino nesta sexta (1º) pela manhã antes de embarcar para Bragança Paulista. O clube alvinegro soma 33 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro, ocupa a sexta colocação e está dentro da zona que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem.