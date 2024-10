Tabela do 2º turno do Brasileiro tem Fortaleza líder e Corinthians fora do Z4

O Campeonato Brasileiro teria outro líder, "intrusos" no G6 e uma zona de rebaixamento diferente considerando apenas a campanha dos clubes no segundo turno.



TABELA DIFERENTONA

O Fortaleza está na ponta da tabela no returno, superando Botafogo e Palmeiras. O Leão do Pici conquistou 22 pontos nos dez jogos disputados desde a virada do turno, tendo a melhor campanha da Série A. O Alviverde paulista vem em segundo, com 21, e o Alvinegro carioca em terceiro, com 20. A ordem real é a inversa: Botafogo liderando, à frente de Palmeiras e Fortaleza.



Grêmio e Fluminense são as novidades no G6 desse cenário. Ambos os clubes aparecem na segunda parte na tabela completa, mas registram números dignos do pelotão da frente levando em consideração apenas os jogos disputados após a 19ª rodada.

O Flamengo ocupa o meio da tabela. Atual quarto colocado, o Rubro-negro é apenas o nono, com campanha tímida no segundo turno -situação parecida com a do São Paulo, que está em 5º, mas tem a sétima melhor campanha na parte final do campeonato.



Já o Corinthians escapa do Z4, assim como o Vitória. O clube do Parque São Jorge, que é o 18º atualmente, fica uma posição acima da zona perigosa. A equipe baiana aparece em 10º no returno.

Athletico-PR fica na lanterna, acompanhado no drama pelo Bragantino. Os dois times estão em fugindo do rebaixamento na tabela real, mas suas campanhas despencaram no returno, e eles veem o Z4 como uma ameaça pelo retrovisor.



A TABELA DO RETURNO



1 - Fortaleza: 22 pontos em 10 jogos

2 - Palmeiras: 21 pontos

3 - Botafogo: 20 pontos

4 - Grêmio: 20 pontos

5 - Inter: 19 pontos

6 - Fluminense: 16 pontos

7 - São Paulo: 15pontos

8 - Bahia: 14 pontos

9 - Flamengo: 14 pontos

10 - Vitória: 14 pontos

11 - Vasco: 14 pontos

12 - Atlético-MG: 12 pontos

13 - Juventude: 12 pontos

14 - Criciúma: 11 pontos

15 - Cruzeiro: 10 pontos

16 - Corinthians: 10 pontos

17 - Atlético-GO: 9 pontos

18 - Cuiabá: 8 pontos

19 - Red Bull Bragantino: 8 pontos

20 - Athletico-PR: 6 pontos

CLASSIFICAÇÃO REAL

1 - Botafogo: 60 pontos em 29 jogos

2 - Palmeiras: 57 pontos em 29 jogos

3 - Fortaleza: 55 pontos em 29 jogos

4 - Flamengo: 51 pontos em 28 jogos

5 - São Paulo: 47 pontos em 29 jogos

6 - Inter: 46 pontos em 28 jogos

7 - Bahia: 45 pontos em 29 jogos

8 - Cruzeiro: 43 pontos em 29 jogos

9 - Vasco: 37 pontos em 28 jogos

10 - Atlético-MG: 37 pontos em 27 jogos

11 - Grêmio: 35 pontos em 28 jogos

12 - Criciúma: 35 pontos em 29 jogos

13 - Red Bull Bragantino: 34 pontos em 29 jogos

14 - Juventude: 34 pontos em 29 jogos

15 - Athletico-PR: 31 pontos em 27 jogos

16 - Fluminense: 30 pontos em 28 jogos

17 - Vitória: 29 pontos em 29 jogos

18 - Corinthians: 29 pontos em 29 jogos

19 - Cuiabá: 26 pontos em 28 jogos

20 - Atlético-GO: 21 pontos em 29 jogos





CLASSIFICAÇÃO DO 1º TURNO



1 - Botafogo: 40 pontos em 19 jogos

2 - Flamengo: 37 pontos em 198jogos

3 - Palmeiras: 36 pontos em 19 jogos

4 - Cruzeiro: 33 pontos em 19 jogos

5 - Fortaleza: 33 pontos em 19 jogos

6 - São Paulo: 32 pontos em 19 jogos

7 - Bahia: 31 pontos em 19 jogos

8 - Inter: 27 pontos em 18 jogos

9 - Red Bull Bragantino: 26 pontos em 19 jogos

10 - Athletico-PR: 25 pontos em 17 jogos

11 - Atlético-MG: 25 pontos em 17 jogos

12 - Criciúma: 24 pontos em 19 jogos

13 - Vasco: 23 pontos em 18 jogos

14 - Juventude: 22 pontos em 19 jogos

15 - Corinthians: 19 pontos em 19 jogos

16 - Cuiabá: 18 pontos em 18 jogos

17 - Grêmio: 15 pontos em 18 jogos

18 - Vitória: 15 pontos em 19 jogos

19 - Fluminense: 14 pontos em 18 jogos

20 - Atlético-GO: 12 pontos em 19 jogos