Talles dribla poça, faz golaço, e Corinthians bate Ponte em gramado pesado

O Corinthians venceu a Ponte Preta pelo placar mínimo na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 5ª rodada do Paulistão.





O gol da vitória foi marcado por Talles Magno, em um lance curioso. O atacante, que criticou a realização do jogo com campo alagado, precisou driblar uma poça d'água para balançar a rede.





Depois de um primeiro tempo truncado, com condições terríveis do gramado, o Corinthians melhorou na segunda etapa e abriu o placar. A Ponte Preta ainda tentou reagir, mas não fez o suficiente para empatar.





A partida, marcada inicialmente para 19h45 (de Brasília), começou com 45 minutos de atraso. Oficialmente, a bola deveria rolar a partir das 20h15 com o adiamento, mas o apito inicial só aconteceu às 20h28. O campo foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade do interior paulista.





As equipes alvinegras voltam a campo no fim de semana pelo Paulistão. O Corinthians receberá o Noroeste, na Neo Química Arena, no sábado (1º de fevereiro), enquanto a Ponte Preta visitará o Água Santa em Diadema, no domingo (2).





JOGO NERVOSO EM CAMPO ALAGADO





A primeira etapa terminou empatada sem gols, mas com uma lesão muscular no time da casa e muita treta entre os adversários. O meia Serginho precisou ser substituído aos 22 minutos, após sentir dores musculares. Ele iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas. A bola praticamente não rolou por conta das poças que se formaram no gramado, por isso o jogo aéreo foi a principal arma das equipes. No entanto, as chances foram escassas. O que teve de sobra para ambos os lados foi "vontade" na hora das divididas e, algumas chegadas mais fortes geraram confusão. Inclusive, José Martínes partiu para cima de Artur Souza após uma chegada dura, e uma briga generalizada se formou. Os dois receberam cartão amarelo.





Talles Magno fez mágica no segundo tempo, com um golaço aos 23 minutos, e garantiu os três pontos para o clube paulistano, apesar da partida nervosa. O atacante precisou dar um "drible" na poça que estava na entrada da área da Ponte Preta, limpou dois marcadores e mandou uma paulada no canto direito, sem chances de defesa. Depois disso, o Corinthians ainda teve um susto com a expulsão de José Martínez, mas conseguiu se segurar mesmo com um a menos até o apito final.





PONTE PRETA

Diogo Silva; Saimon, Emerson, Danilo Barcelos, Pacheco e Artur; Léo Oliveira e Élvis; Danrlei e Serginho (Everton Brito).





CORINTHIANS

Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo; Raniele, José Martínez e Igor Coronado (Charles); Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.





Local: Moisés Lucarelli, em Campinas-SP

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Amarelos: Artur Souza (PON); José Martínez (COR)

Vermelho: José Martínez

Gols: Talles Magno (23'/2ºT)