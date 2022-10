Técnico do Corinthians faz alerta sobre derrotas, mas diz dar mais valor às vitórias

O técnico Vítor Pereira fez alertas e reconheceu momentos de oscilação do Corinthians, mas comemorou a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, na noite de sábado (1º), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Com a vitória, o Corinthians se manteve na quarta colocação e chegou aos 50 pontos. O time alvinegro volta a campo nesta terça (4), às 21h30, quando enfrenta o Juventude, fora de casa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Em entrevista coletiva após a partida, Vitor Pereria falou sobre o que gostou e o que não gostou na apresentação da equipe, o que deve servir de alerta para o encontra desta terça.





"Fizemos o que tínhamos de fazer. Primeiro tempo, tivemos alguns períodos bem jogados, alguns momentos de bom futebol, outros que senti a equipe sem a intensidade que gostaria, porque jogamos há poucos dias. Essencialmente no processo defensivo, não pressionamos como eu gostaria. Controlamos bem o jogo, segundo tempo foi ter mais a bola, não andar tanto em transições para não descontrolar o jogo. Fizemos nosso papel. Resultado está justo", afirmou o treinador.

Vítor Pereira lamentou o início desatento do Corinthians, que quase saiu atrás no placar -Deyverson teve um gol anulado logo aos três minutos. O treinador também analisou a importância dos bons resultados que antecedem as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, marcadas para 12 e 19 de outubro -o time alvinegro ganhou os últimos dois encontros no Brasileiro, e busca manter o bom desempenho para continuar no G4.





"Garanto que não é falta de alertas. Se não entramos a ganhar, temos a desvantagem contra um adversário organizado, não é fácil entrar. Alertamos muito o fato de ser importantíssimo começar com a vantagem do nosso lado. Temos que corrigir, sinceramente. É o que peço. Entrar concentrados, focados, pressionando, entrar mostrando para o que viemos. Para ganhar o jogo. Levamos o gol, não sei o que dizer. Temos que corrigir, é uma coisa coletiva", disse o técnico.

"É melhor trabalhar sobre vitórias do que em cima de derrotas. A derrota tira confiança e gera desconfiança uns nos outros, até no treinador. Gosto de vitórias consistentes, não de jogos descontrolados, como no último jogo. Gosto da minha equipe organizada, consistente, sabendo o que fazer dentro de campo. Hoje foi mais consistente, apesar de achar que, no processo defensivo, temos que ser melhores ainda. No ofensivo também, claramente, mas conseguimos gerir mais o jogo", finalizou o português.

Para a partida desta terça, Pereira ainda não deve contar com Maycon, em transição, e com o lateral-direito Rafael Ramos, que já treina com a equipe, mas não viaja para Caxias do Sul, segundo informou o portal ge. O volante Fausto Vera, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também é desfalque confirmado.

Assim, uma possível escalação inicial do Corinthians tem: Cássio; Rafael Fagner, Bruno Méndez, GIl (Raul Gustavo) e Piton (Fábio Santos); Xavier (Roni), Ramiro (Du Queiroz) e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson), Yuri Alberto e Róger Guedes (Mateus Vital).





O Juventude, por sua vez, fará sua primeira partida após a demissão do técnico Umberto Louzer, dispensado nesta segunda-feira (3). O auxiliar técnico Lucas Zanella será o comandante interino nesta terça. O time gaúcho é lanterna da Série A, com 19 pontos.

O elenco será desfalcado pelo goleiro Pegorari e pelo zagueiro Vitor Mendes, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.





Uma possível escalação inicial do Juventude tem: César; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Paulo Miranda e Capixaba; Elton, Jadson, Rafinha e Gabriel Tota (Felipe Pires); Guilherme Parede e Pitta.







Estádio: Alfedo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (4)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere