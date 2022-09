De olho na Copa do Brasil, Corinthians deve poupar jogadores no Brasileiro

Não é surpresa para ninguém e nem o técnico Vítor Pereira faz questão de esconder: o Corinthians terá seus principais jogadores preservados em alguns jogos do Campeonato Brasileiro em razão das finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, marcadas para 12 e 19 de outubro.





Quarto colocado do Brasileiro, com 47 pontos, o time alvinegro paulista volta a campo neste sábado (1º), às 21h, quando recebe o Cuiabá, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do torneio nacional.

Até a ida da decisão, o Corinthians entra em campo três vezes pelo Brasileiro: contra Cuiabá (casa), Juventude (fora) e Athletico-PR (casa). Entre os dois jogos contra o Flamengo, o time alvinegro ainda enfrenta o Goiás (fora). A tendência é que Vítor Pereira tenha um time alternativo, seja ele misto ou completamente reserva, em pelo menos três destes quatro jogos.





O comandante estuda como gerir seu elenco para evitar o desgaste e chegar o mais preparado possível para a final. O português dará descanso aos atletas, mas tem a missão de manter a equipe competitiva mesmo sem seus habituais titulares. O foco é seguir no G4 do Brasileiro. Vale lembrar que, se o Corinthians não conseguir o título da Copa do Brasil, restará apenas o torneio de pontos corridos como opção por uma vaga direta na próxima edição da Libertadores, um dos objetivos traçados para 2023.

"Se mantiver a equipe teoricamente titular até lá, vão chegar mortos, sem capacidade de responder no jogo contra o Flamengo. Vou tentar fazer uma gestão que não seja radical, que nos permita sermos competitivos. Caso contrário vamos chegar sem capacidade de pressionar, jogar em um ritmo alto. Não há milagres. As pessoas têm de perceber que a gestão é obrigatória", explicou Vítor Pereira.





A defesa é o setor que Vítor Pereira mais tem opções e vida teoricamente tranquila para substituir os titulares. Nas ausências dos veteranos e donos das posições Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Vítor Pereira deve escalar e dar rodagem para Rafael Ramos -que, recuperado de lesão, pode ser novidade neste sábado- Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton, se optar por preservar todos os titulares.

Balbuena e Raul Gustavo foram desfalques na partida contra o Atlético-GO -o primeiro estava com a seleção paraguaia, e o segundo suspenso-, e podem estar entre os 11 inicias contra o Cuiabá.

No meio-campo, Vítor Pereira tem Fausto Vera e Du Queiroz como volantes titulares. Eles impressionam o técnico pela capacidade física e carecem de substitutos imediatos, o que pode fazer com que sigam na equipe quando Pereira não optar por um time 100% reserva. Quando decidir preservá-los, Roni, Cantillo, Xavier e Ramiro, que não são unanimidades -os dois últimos devem deixar o clube ao fim da temporada-, surgem como opções. O colombiano, por exemplo, recentemente recebeu uma cobrança pública do treinador.

O substituto imediato de Renato Augusto, frequentemente poupado, é Giuliano, praticamente um "reserva de luxo" de Vítor Pereira, apesar das oscilações durante a maior parte da temporada. Nos últimos jogos, o meia foi acionado com frequência e participou de gols. Ele é o garçom do time no ano, com sete assistências.





O trio ofensivo titular de Vítor Pereira é formado por Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes. Como o setor conta com dois dos principais jogadores, Pereira não tem opções à altura no banco, ainda mais depois da saída sem reposição de Willian, que hoje defende o Fulham, da Inglaterra.

Nos últimos jogos que preservou titulares, o treinador manteve Yuri Alberto ou Róger Guedes na equipe, utilizando um por cada tempo na função de referência, como ocorreu diante do América-MG, no dia 18. Nas pontas, Adson e Mateus Vital são as principais opções do português e devem certamente receber oportunidades. Vale lembrar que Júnior Moraes, centroavante reserva, se recupera de uma lesão no joelho que o fez desfalcar o Corinthians nos últimos oito jogos.





Para a partida deste sábado, uma possível formação inicial do Corinthians tem: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Balbuena (Bruno Méndez), Raul Gustavo e Lucas Piton; Roni (Fausto Vera), Cantillo (Du Queiroz) e Giuliano (Renato Augusto ou Mateus Vital); Gustavo Mosquito, Adson (Yuri Alberto) e Róger Guedes.

O Cuiabá, por sua vez, vem de vitória por 2 a 1 contra o América-MG, e busca uma sequência positiva para sair da zona de rebaixamento. O time ocupa a 17ª posição, com 30 pontos, um a menos do que Cortiba e Ceará, 15º e 16º, respectivamente.





Neste sábado, o técnico António Oliveira poderá contar com os reforços de Paulão e Camilo, que voltam de suspensão. Por outro lado, Felipe Marques e Igor Cariús devem seguir em recuperação física.





Uma provável escalação inicial do time auriverde tem: João Carlos; Marllon, Joaquim e Paulão; Daniel Guedes, Camilo (Denilson), Pepê e Sidcley; Rodriguinho, André Luís e Deyverson.







Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (1º)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Transmissão: SporTV e Premiere