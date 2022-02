Técnico fala em "obstáculos" mas diz que Londrina EC virou a chave após derrota

O tempo tem sido um obstáculo para o Londrina neste início de temporada e o Tubarão quer esquecer logo a sua primeira derrota no Paranaense e focar no Coritiba, adversário desta quarta-feira (9), no estádio do Café, às 19h.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em pouco mais de um mês de treinamento – a reapresentação do elenco ocorreu em 3 de janeiro -, o LEC conviveu com um surto de Covid-19, não conseguiu fazer jogos-treinos e disputou cinco partidas no Estadual.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Apesar do início positivo, a falta de um período maior de preparação tem sido um tema recorrente utilizado pelo técnico Vinícius Eutrópio. Na derrota por 2 a 0 para o FC Cascavel, quatro titulares foram poupados em razão do desgaste físico. Os substitutos, Rafael França, Léo Artur, Mateusinho e Victor Daniel, não tiveram bom rendimento.





“Sabíamos que seria um jogo difícil, diante de um time bem montado, com um treinador que está no cargo há mais de um ano. Além da sequência de jogos, tivemos uma viagem desgastante e tivemos que mudar a equipe e sofremos um pouco com a falta de entrosamento”, apontou Eutrópio, que foi expulso ao fim do jogo em Cascavel por reclamação com a arbitragem e não vai dirigir o LEC na quarta.





O primeiro revés na competição derrubou o Alviceleste da liderança para o quinto lugar, com dez pontos, mas apenas dois do novo líder, o Operário. Para o comandante do LEC, a oscilação da equipe é normal e garante que o elenco já virou a chave e está focado no Coritiba.

Continua depois da publicidade





Siga lendo na Folha de Londrina.