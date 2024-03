"Teremos um programa de sócios inédito", afirma diretor do Londrina EC

O Londrina vai apostar mais uma vez em uma programa de sócio-torcedor para aumentar a sua média de público no estádio do Café. Nos últimos anos, o clube tentou vários formatos, mas todos fracassaram e a adesão sempre foi pequena.





Agora sob a gestão da Squadra Sports, a promessa é que o formato será inovador e muito atrativo. "Posso garantir que não há nenhum plano semelhante ao que estamos desenhando no futebol do Paraná, nem nos clubes da capital. Será um plano inédito, agressivo, atrativo e que irá valorizar cada vez mais o torcedor que se associar", afirmou o Head Comercial do LEC, Robson Lima, em entrevista coletiva na manhã de sexta-feira (15).



O clube ainda não revelou os detalhes do novo formato, mas a promessa é que o produto será lançado no início do mês de abril. O LEC estreia na série C do Brasileiro no dia 20 do próximo mês.





Junto com o lançamento do seu novo sócio-torcedor o Londrina promete melhorar a experiência e os serviços ao público nos jogos do estádio do Café. "No primeiro momento, o objetivo era trazer o londrinense para dentro do estádio e resgatar a paixão da cidade e da região pelo LEC e nós conseguimos esta resposta", apontou Lima.





"Estamos trabalhando para que o torcedor que vier ao Café seja muito melhor atendido do que foi nos últimos anos. Nosso plano é fazer que o dia do jogo tenha várias atrações, com o futebol como prato principal, e como acessórios várias ações para o torcedor passar o dia no estádio. Para isso, precisamos dar condições e melhorar a estrutura do Café. Todas as operações dentro do estádio, como estacionamento, bilheterias, alimentação, bebidas serão redimensionadas e gerenciadas por profissionais", garantiu Robson Lima.