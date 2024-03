Londrina EC repagina Centro de Treinamento no VGD para receber time profissional e a base

O estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) voltará a abrigar treinamentos do Londrina a partir do mês de abril. O clube já iniciou algumas reformas no local para adequar o estádio, que inclusive irá alojar alguns jogadores do time profissional e da base.







O LEC vai deixar de utilizar o Centro de Treinamentos da SM Sports no fim do mês de março. O acordo entre o clube e a SM Sports, antiga gestora do futebol alviceleste, firmando no encerramento da parceria, era a cessão do CT até o dia 31. A partir daí, o Tubarão vai centralizar sua base de treinos no VGD.



As melhorias no VGD começaram nos últimos dias e atingem o gramado, vestiários, alojamentos e setor administrativo. Um antigo espaço utilizado para refeitório também está sendo reformado. Neste primeiro momento, as obras não se estendem para as arquibancadas.





O Londrina confirmou que o VGD passará a ser a sua "nova casa" a partir de abril até a construção do novo CT do clube. O Alviceleste vai alternar treinamentos no VGD com outros campos da cidade, para preservar o gramado do estádio. Algumas alternativas são a UEL (Universidade Estadual de Londrina) e AFML (Associação dos Funcionários Municipais de Londrina).

O VGD será utilizado também para a moradia de alguns jogadores profissionais e também das categorias sub-20 e sub-17.





Nos últimos anos, atletas das categorias de base moraram em alguns períodos no estádio. Até o ano passado, o estádio abrigava os treinamentos das escolinhas do clube. O projeto, no entanto, ainda não foi retomado em 2024.





