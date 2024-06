Textor fala em 'revanche' com o Palmeiras após sorteio pela Libertadores

Dono da SAF do Botafogo, John Textor falou em "revanche" contra o Palmeiras após o sorteio que colocou as equipes frente a frente pelas oitavas de final da Copa Libertadores.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Grande técnico, grandes jogadores... Um grande adversário... É uma revanche. Vamos jogar!", disse John Textor nos stories do Instagram.

Publicidade



Palmeiras e Botafogo disputaram o título do Brasileirão no ano passado, e o Alviverde levou a melhor. O time paulista, inclusive, venceu os cariocas em um dramático 4 a 3.



Textor alegou manipulação de jogos e trocou farpas com Leila Pereira. A presidente do Palmeiras cobrou o dirigente do Botafogo para apresentar provas.



Por ter melhor campanha, o Palmeiras será o mandante no jogo de volta das oitavas. As partidas acontecerão entre os dias 14 e 21 de agosto.