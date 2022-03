Tiago Leifert anuncia criação de canal sobre futebol após deixar a Globo

Tiago Leifert, 41, anunciou nesta segunda-feira (21) que está criando um canal no YouTube para fazer comentários sobre futebol. O ex-apresentador do BBB, que deixou a emissora no ano passado (depois ele revelou problemas de saúde da filha), vai contar com a companhia de Rica Perrone e de Eduardo Semblano (conhecido como Fui Clear).

"Futebol me faz bem demais", explicou. "Assistir, jogar ou falar sobre. No meio do ano passado eu decidi parar tudo, rever minhas prioridades e me aproximar das minhas paixões. Tal qual CR7 que saiu da ponta e ficou mais próximo do gol, eu resolvi fazer o mesmo: ficar mais próximo de tudo que me dá mais alegria."

Ele contou que a vontade de voltar às origens (ele começou na Globo como repórter esportivo) ocorreu após participar recentemente como convidado de uma transmissão. "O convite para participar do Paulistão no YouTube só me provou que eu realmente preciso dedicar um pedaço do meu tempo ao esporte de novo, eu me sinto bem demais", disse.





Leifert disse que pretende começar de forma despretensiosa. "Vou começar pela forma mais simples: um canal no YouTube, que por enquanto é de resenha! É só para falar de futebol. Sem pressão, sem planos de dominação. Sem grade! Se tiver 5 inscritos ou 1.000.000 vai dar na mesma para nós, o que a gente quer é falar da bola."





Ele também falou sobre os novos companheiros. "Rica eu conheço há uns 15 anos, desde que eu era repórter", contou. "O Edu me chamou a atenção na Copa de 18, esbarrei sem querer no perfil dele no Instagram, o Fui Clear, e vi um cara falando coisas que ninguém tinha coragem naquela Copa."

"Nós três discordamos em vários assuntos, concordamos em outros vários, mas o mais importante é que temos os mesmos princípios e eles regerão nossa resenha: respeito ao futebol, respeito à seleção [brasileira] e respeito aos atletas", afirmou.





"Somos a favor das comemorações, a favor do drible, torcemos pelo Brasil até em amistoso sub-15 e acreditamos que existe uma pessoa antes de um jogador ou jogadora", prosseguiu. "É por isso que, talvez, nosso engajamento seja zero!"





"O algoritmo não está mais acostumado com quem gosta verdadeiramente de futebol", avaliou. "Não importa. Vai ser tudo feito de coração, do jeito que a gente acredita. Estreia nesta quarta dia 23, 11h30, sem mapa, sem ensaio, sem estratégia, mas com o mais importante: amor pela bola. Coloquei o sininho pra lembrar quem quiser. Bora fazer o que a gente ama!"