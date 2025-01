Time comandado por Germano, Ouro Verde FC é inaugurado em Londrina

Ídolo do Londrina Esporte Clube, Germano Schweger lançou oficialmente neste sábado (25) o Ouro Verde Futebol Clube, novo time da cidade, que vai ter como espaço físico o antigo CT da SM Sports. O local já está oficialmente batizado como Ouro Verde FC Centro de Treinamento.





Germano terá como parceiro no projeto o ex-volante Roberto Brum e o professor Antônio Carlos Gomes, especialista em fisiologia do esporte.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Essa história começou meses atrás com o Roberto (Brum). Ele me convidou para ir ao Rio de Janeiro para fazermos a estruturação em uma equipe. Com o passar dos dias indo para o Rio de Janeiro, projeto em evolução, momento de assinar contratos, mas entendi que não poderia estar lá de forma definitiva e isso travou. Em seguida, recebemos a comunicação, em ligação, de que o Londrina não estaria mais usufruindo do local. Quando fiquei sabendo, contatei o Sergio (Malucelli) e iniciamos a conversa para que o espaço fosse viabilizado para nós", explicou Germano, que não revelou o modelo de parceria com Malucelli em relação ao CT.





"Chegamos em um acerto de podermos estar nessa infraestrutura, essa idealização, encontramos no professor Antônio Carlos Gomes a ciência. A proposta de médio e longo prazo foi determinante para fecharmos com este espaço. Fui atleta aqui sete anos, mais três como executivo de futebol. Era tempo de desenvolver esse projeto", disse o ex-jogador do LEC.

Publicidade





O investimento é próprio dos três sócios do Ouro Verde FC, mas o clube nasce com o modelo SAF e está aberto a novos investidores. A ideia é alojar mais de cem jovens e trabalhar com as divisões de base, mas um time profissional deve ser estruturado para 2026.





"Não podemos começar errado, porque senão no final vai dar errado. Nós pretendemos e já trocamos com a Federação (Paranaense de Futebol). Há uma proposta de fortalecimento de base, valorização. Tivemos em Londrina o Rafinha, Fernandinho, Jadson, o próprio Germano que chegou com 20 anos", disse Roberto Brum, que destacou diversas vezes a ideia de um projeto a longo prazo de um novo modelo de futebol na cidade.

Publicidade





"Temos a expectativa de um time bom, competitivo, não queremos jogar essa expectativa que existe em nós por água abaixo. Nesse primeiro ano, só base. Há a probabilidade já para o ano que vem. Mas a certeza é que não vai passar de um ano e meio para disputarmos competições profissionais", explicou o ex-atleta de Fluminense, Coritiba e Santos.





Fisiologista com passagens por Athletico Paranaense e Corinthians, Antônio Carlos Gomes admitiu que o projeto do Ouro Verde FC é ambicioso.

Publicidade





"Temos que reformular o conceito de futebol. O que aconteceu na história é que tivemos craques e craques, mas se criou um corpo isolado, saiu do conceito de alto rendimento, entrou nesse conceito popular do grito, da emoção, que funcionou, deu certo, ganhamos cinco títulos mundiais, mas não está mais dando certo. Não sei pensar pequeno, é um desenvolvimento aqui, será criada uma metodologia de formação de jovens de futebol que seja de médio e longo prazo, um modelo internacional. A estrutura é maravilhosa e está pronto. Não vamos entrar e ficar à mercê de contratar jogador, craque, amanhã. Vamos formar uma indústria social de desenvolvimento de jovens para o futebol. É o que temos desenhado", afirmou o profissional.





A expectativa é que o trabalho do Ouro Verde FC comece oficialmente com atletas já no mês de fevereiro.