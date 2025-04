Time de Handebol feminino de Londrina estreia com vitória e empate

Com placar de 32 a 13, a equipe feminina do LEC/Unicesumar/Biodiversidade Londrina estreou com vitória contra o Campo Mourão, em partida no último sábado (15) no Ginásio Moringão, em Londrina. O segundo duelo, no domingo (16), diante de Jardim Alegre, também no Moringão, terminou empatado em 28 a 28. Portanto, no último final de semana, o time londrinense disputou a primeira etapa da 1ª divisão estadual do Campeonato Paranaense de Handebol 2025 adulto.





Após finalizada a primeira rodada, o Londrina somou três pontos (dois pela vitória e um pelo empate), ficando em terceiro lugar da classificação geral, atrás das equipes de Laranjeiras do Sul e de Santa Helena, que venceram seus dois jogos e fizeram quatro pontos.





PRÓXIMO JOGO SERÁ EM UMUARAMA (NOROESTE)





Pelo Paranaense 2025, o time londrinense voltará a jogar nos dias 3 e 4 de maio, em Umuarama (Noroeste) na segunda rodada do campeonato. Os adversários serão a equipe anfitriã e o Mandaguaçu. Antes disso, o foco será voltado para outro grande desafio, a Supercopa do Brasil de Handebol, que será disputada de 22 a 30 de março, em Brasília (DF).





O técnico do Londrina, Vinícius Garcia, analisou como positivo o começo de Campeonato Paranaense da equipe. “Contra Campo Mourão fizemos uma partida excelente, mantendo uma defesa muito forte, o que nos permitiu roubar muitas bolas e abrir vantagem no placar. As meninas se dedicaram muito para iniciarmos com vitória. Além disso, tivemos uma grande atuação da goleira Mariana, que não permitiu que levássemos muitos gols”, disse.





No segundo jogo, o equilíbrio foi a tônica da disputa, conforme pontuou o treinador. “Jardim Alegre é muito forte e foi feliz em alguns momentos do jogo, aproveitando certas falhas defensivas que tivemos, permitindo que elas abrissem vantagem no placar. Depois, conseguimos ajustar o setor defensivo e fechar o primeiro tempo com vantagem mínima de 15 a 14. No segundo tempo, o placar ficou alternando com uma equipe tomando da outra a frente do placar. Acabamos pecando nas finalizações na reta final do jogo, o que é compreensível no início de temporada”, avaliou.





O destaque da partida de domingo, segundo Garcia, foi a atuação individual da central Ana Letícia, além do jogo coletivo da defesa que, apesar de algumas falhas, conseguiu segurar o forte ataque das adversárias.

Um fator destacado pelo comandante do time foi a oportunidade de revezar o elenco nos dois jogos, o que permitiu observar situações diversas para melhorar o desempenho em quadra e manter as atletas preparadas para a Supercopa do Brasil. “Fiquei feliz com a maior parte da nossa atuação nessa primeira etapa da competição estadual. Temos ajustes para fazer que nos farão evoluir ao longo da temporada. Sobre a etapa como um todo, entregamos um evento muito organizado, com estrutura impecável de quadras e alojamento. Tivemos muitos elogios e pedidos para que mais etapas sejam trazidas para cá”, enfatizou.





Essa foi a primeira vez que Londrina sediou o Campeonato Paranaense de Handebol. Nesta primeira etapa, houve jogos da 1ª divisão do Feminino e 2ª divisão masculina, com jogos nos ginásios Moringão e da Unifil. “Tivemos um bom público nessa estreia da cidade como sede. Grande parte dos espectadores compareceu para assistir aos nossos jogos. Esperamos que haja mais etapas na cidade e que possamos conseguir ainda mais proximidade com a comunidade. Também ficamos muito contentes em ver atletas e dirigentes de outras modalidades do município presentes, como o professor Juliano, do Londrina Vôlei, as professoras Vanda e Jayne, do Londrina Futsal, atletas do futebol americano, do Master de Cambé, da base da nossa equipe. É importante recebermos o apoio das outras modalidades, é o caminho de fazermos o esporte londrinense crescer”, concluiu.





O projeto do Londrina Handebol recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina, desde 2016, através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), gerido pela FEL (Fundação de Esportes). O time adulto conta com o Feipe desde 2021 e também recebe apoio do programa estadual Proesporte.





Supercopa do Brasil – O torneio, realizado em Brasília, reunirá oito times femininos e oito masculinos, entre 22 e 30 de março. A classificação foi definida com os quatro melhores clubes colocados na edição passada da Liga Nacional e do Campeonato Brasileiro de 2024. O Londrina Handebol feminino conquistou a vaga por ter ficado em 4º lugar no Campeonato Brasileiro.





A competição é disputada em duas chaves com quatro equipes cada. As duas melhores de cada grupo avançam para a semifinal. Na chave do Londrina estão o Santa Cruz (PE), Português de Recife (PE) e Criciúma (SC). A estreia do time será no dia 24, próxima segunda-feira, contra o Santa Cruz, atual vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Na outra chave jogam Pinheiros (SP), Maringá (PR), Cascavel (PR) e Sorocaba (SP).





