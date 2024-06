Time mexicano faz proposta por Luan e aguarda resposta do Palmeiras

O América, do México, busca a contratação do zagueiro Luan, do Palmeiras .



O clube mexicano fez uma proposta pela compra do jogador de 31 anos. A informação do interesse foi divulgada inicialmente pelo site 'Nosso Palestra' e confirmada pelo UOL.

O Palmeiras avalia as condições propostas pelo América-MEX. A oferta foi considerada positiva por pessoas próximas ao atleta, mas uma decisão ainda não está tomada.



Técnico do América, André Jardine aprova o perfil de Luan. O treinador vê o jogador como um líder e que pode agregar experiência ao elenco que foi campeão mexicano na última semana.

O interesse do clube mexicano por Luan é antigo. Entre dezembro e janeiro, o América chegou a fazer uma proposta pelo jogador, que foi recusada pelo Palmeiras na ocasião.



O América vê Luan como uma alternativa para a provável saída de Igor Lichnovsky. O zagueiro está emprestado pelo Tigres-MEX até o meio do ano, que não pretende facilitar em uma negociação.



Em março, o Palmeiras renovou o contrato de Luan até dezembro de 2025. O zagueiro está em sua oitava temporada pelo clube paulista.