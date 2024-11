Times do Paranaense apostam em manutenção de treinadores para 2025

Com a proximidade do fim da temporada, os clubes paranaenses já iniciaram a preparação para o próximo Campeonato Estadual. Dos 12 clubes que vão jogar o Paranaense 2025, nove já têm treinadores definidos e alguns apostam na continuidade do trabalho para ter sucesso no novo ano.





Londrina, Maringá, Rio Branco e Andraus seguem com os mesmos técnicos de 2024. O Tubarão aposta na sequência com Claudinei Oliveira para buscar ao menos uma vaga na Copa do Brasil, via Estadual, e depois lutar pelo acesso na Série C.

Diferente do ano passado, quando assumiu durante o Brasileiro, Oliveira terá tempo para preparar a equipe desde o início da temporada, além de participar da formação do elenco.





O ditado em "time que se ganha, não se mexe" é levado ao pé da letra pelo Maringá. Jorge Castilho é o técnico mais longevo do futebol paranaense e está no clube desde 2020. Em 2024, levou o time à final do Paranaense e ao inédito acesso para a Série C. O treinador já teve o contrato renovado e segue na Cidade Canção.





De volta à elite do futebol paranaense, o Rio Branco aposta na continuidade do técnico Fahel Junior, que levou o Leão da Estradinha ao vice-campeonato da Divisão de Acesso. Quem não muda de treinador também é o Andraus. Claudemir Sturion terá mais uma vez a missão de evitar o rebaixamento do time de Campo Largo.





