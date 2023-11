Tite não se vê como responsável único por renascimento de Cebolinha no Fla

O Flamengo ganhou como um grande trunfo na reta final da briga pelo título brasileiro o "renascimento" de Everton Cebolinha. E o técnico Tite não se vê como responsável único disso.







Cebolinha mais uma vez foi decisivo pelo Flamengo, desta vez na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, em Uberlândia (MG), onde fez um gol e deu a assistência para o de Everton Ribeiro.





O atacante ganhou a titularidade com a chegada de Tite e está em franca evolução, depois de passar a maior parte do tempo no clube sem brilhar desde sua chegada, em 2022.

Curiosamente, foi com Tite que Cebolinha viveu seu melhor momento da carreira, no título da Copa América de 2019, quando foi o principal destaque da seleção brasileira com o treinador.





Tite, porém, rechaçou o mérito de ser o responsável único da evolução do jogador no Rubro-Negro:





"Não personalizem a evolução de um atleta em cima de um técnico. Não é assim. Isso hiper dimensiona o trabalho de um técnico e não é a realidade. O Cebolinha está jogando porque ele é bom. Ele passou por um período de adaptação. Oscila, assim como todo mundo. Nós procuramos dar confiança e trabalhar todos os atletas, essa é a nossa função. Tanto nas relações pessoais quanto profissionais. Isso é a qualidade do atleta", disse.





Everton Cebolinha soma 92 partidas pelo Flamengo, com nove gols e 15 assistências.