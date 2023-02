Torcedor risca camisa do Londrina EC após queda na Copa do BR e atitude gera protestos nas redes

A derrota do Londrina para o Nova Mutum-MT e a consequentemente eliminação logo na estreia da Copa do Brasil geraram muita revolta da torcida alviceleste. Nas redes sociais, a indignação tomou conta dos torcedores, que elegeram o gestor Sérgio Malucelli como o grande responsável pelo momento delicado vivido pela equipe.





Houve protesto também fora da internet. No início da manhã desta quinta-feira (23), uma camisa do clube foi deixada na entrada principal do estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), onde funciona a sede administrativa do LEC. O torcedor anônimo deixou a camisa com o símbolo riscado e escreveu Nova Mutum, em letras garrafais na parte de baixo do uniforme. A camisa foi recolhida por funcionários do clube.







A torcida organizada Falange Azul está convocando um protesto entre os seus associados para sábado (25) a partir das 15h em frente ao CT da SM Sports. CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: