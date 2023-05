Torcedores da Ponte Preta fogem do hospital depois de confusão no Café em Londrina

Dois torcedores da Ponte Preta que se feriram após uma briga generalizada com torcedores do Londrina no domingo (14) fugiram do HU (Hospital Universitário), depois de receberam os primeiros cuidados médicos. A confusão entre torcedores dos dois clubes aconteceu antes da partida pela Série B, na Avenida Henrique Mansano, em frente ao estádio do Café. O LEC venceu o jogo por 3 a 0.





De acordo com nota divulgada pelo HU, os dois torcedores de Campinas foram conduzidos ao pronto-atendimento pelo Siate. Um homem de 31 anos teve constatada a fratura de um dos pés e seria encaminhado para um procedimento cirúrgico. No entanto, após ter o local imobilizado com tala e receber os primeiros atendimentos, saiu do hospital por volta das 17h30 do domingo.

O outro torcedor, de 21 anos, chegou ao hospital consciente, mas com períodos de confusão mental. Realizou tomografias de crânio, quadril e membros. Após passar a noite internado, também saiu do local por volta das 6h30 desta segunda-feira (15).





