Fora do G8 na Série C, Londrina EC começa semana pressionado e sob cobranças

Depois de um início com poucos problemas, boas atuações e sem pressão, o técnico Claudinei Oliveira começa a semana com um o Londrina em uma situação incômoda na Série C.







A derrota no sábado para o Ferroviário acabou com uma sequência de quatro jogos sem perder no Brasileiro. O revés em Fortaleza faz o Tubarão estancar na classificação e seguir fora do G8, após sete rodadas.

O time teve dois tempos bem distintos, com um primeiro tempo dominando as ações e desperdiçando oportunidades e uma segunda etapa com pouca inspiração ofensiva e sem forças para buscar pelo menos o empate.





"É uma derrota difícil de falar porque fomos melhores em grande parte do jogo e nas poucas vezes que cometemos erros fomos penalizados", frisou o técnico Claudinei Oliveira, em entrevista a Rádio Clube.

"O resultado foi muito ruim, péssimo, mas a atuação foi boa e, por isso, a frustração e a decepção foram enormes."





Foi a primeira derrota sob o comando de Oliveira e a segunda do LEC na competição. O Alviceleste ainda, em duas partidas, não havia perdido fora de casa.

O Londrina conseguiu perder para um adversário que finalizou apenas uma vez na direção do gol e que só havia vencido uma partida até então na Série C. O gol foi marcado por Marcelinho, ex-atacante do LEC.





"Apesar do resultado negativo, a equipe deixou uma mensagem positiva que dentro ou fora de casa vamos procuramos o jogo e buscar a vitória desde o início. Temos convicção que se mantermos este nível de atuação vamos fazer boa campanha", ressaltou o comandante alviceleste, que dirigiu o LEC pela terceira vez no Brasileiro.





