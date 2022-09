Torcida do Santos pede saída de Lisca após derrota para o Ceará

A torcida do Santos foi às redes sociais neste sábado (10) para pedir a saída do técnico Lisca após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão. O time teve dificuldades de construção na partida.







O Ceará abriu a vantagem ainda no primeiro tempo, com Guilherme Castilho e Zé Roberto. Na volta do intervalo, Lisca promoveu três alterações que surtiram pouco efeito. Apesar disso, Marcos Leonardo contou com uma falha do Vozão para diminuir o placar.



Esse foi o terceiro jogo do Santos sem vitória, além da segunda derrota seguida.



"O Lisca é o pior técnico que passou pelo Santos nos últimos tempos. E olha que passaram muitos fracos, incluindo o interino. O cara conseguiu piorar em 10 vezes o que já era ruim. Vergonhoso o que estão fazendo com o Santos! E acabou a paciência porque isso era o óbvio!", escreveu uma torcedora.