Tribunal convoca Vinícius Jr. para depor sobre caso de racismo

O Tribunal de Instrução Nº 10 de Valência convocou Vinícius Jr. a depor como vítima de crime de ódio.

O jogador do Real Madrid foi chamado a depor através de videoconferência. O Tribunal de Instrução tem conduzido o caso após repasse do Ministério Público de Valência.

Os torcedores do Valencia detidos na última terça-feira também prestarão depoimentos. Os jovens de 18, 19 e 21 anos são investigados por crime de ódio contra Vinícius Jr. cometido durante partida no dia 21 de maio.





A Justiça vai decidir se leva ou não os torcedores do Valencia a julgamento. Na Espanha, as denúncias do Ministério Público passam primeiro pela instância de instrução antes que um juiz decida se os acusados devem ou não virar réus.

