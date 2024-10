Tropeço arruinou chances de título do Palmeiras? Cenário em 23 era bem pior

O Palmeiras se apega aos números para seguir lutando pelo tricampeonato brasileiro consecutivo mesmo após o tropeço contra o Red Bull Bragantino, no último fim de semana.



O Botafogo abriu três pontos de vantagem para o Palmeiras após a 29ª rodada, e alcançou 62% de chances de título -o levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O Palmeiras tem 25,2%.

Empate não fazia parte dos planos do Palmeiras, mas time segue dependendo de si para ser campeão brasileiro. Se Botafogo e Palmeiras vencerem todos os jogos restantes no Brasileirão, mas o Alviverde sair vencedor no confronto direto que acontece na 36ª rodada no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira tomará a ponta da tabela e só precisará vencer os dois jogos restantes para conquistar o título.



A ordem dos critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e sorteio. nesta terça-feira (8), o Palmeiras leva vantagem no saldo de gols (26 contra 22) e perde nos gols marcados (46 contra 47).

Em um cenário onde Botafogo e Palmeiras vencem todos seus jogos restantes, e o Alviverde fique com a vitória no confronto direito, as equipes terminarão o campeonato com o mesmo números de triunfos, e o critério que valeria seria justamente saldo de gols - onde o Alviverde tem a vantagem por ser a melhor defesa do Brasileirão (apenas 20 gols sofridos).



Tropeço contra o RB Bragantino foi visto como um resultado natural pela comissão técnica e a diretoria alviverde. O time de Bragança Paulista se doou muito durante todo o jogo para não perder e entrar de vez na briga contra o rebaixamento. O próprio técnico Abel Ferreira afirmou isso durante a coletiva de imprensa.

PALMEIRAS LIDOU COM DRAMA MUITO MAIOR EM 2023



Após a rodada 29 do Brasileirão do ano passado, a situação do Palmeiras era muito pior do que nesta temporada. O Alviverde goleou o São Paulo por 5 a 0 e cortou a vantagem para o Botafogo para apenas 9 pontos (o clube carioca teve o jogo contra o Fortaleza atrasado, e ainda tinha um jogo a menos).

Mesmo sem jogar na rodada, o Alvinegro chegou a incríveis 90% de chances de título, segundo o departamento de matemática da UFMG. E após a goleada no clássico, o Palmeiras passou de 0,73% para 2% de chance.



Depois disso, o Botafogo só voltou a pontuar na 34ª rodada, justamente quando foi ultrapassado pelo Palmeiras e viu o sonho do título brasileiro desmoronar.



O Palmeiras foi campeão brasileiro com 70 pontos, enquanto o Botafogo ficou na 5ª posição, com 64.