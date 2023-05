Tropeço dos líderes embola Brasileiro em rodada com arbitragem questionada

Com os demais resultados, a diferença de pontos se "achatou", permitindo uma aproximação do bloco intermediário de times.

O perseguidor mais próximo, o Palmeiras, tinha empatado com o Red Bull Bragantino, no sábado (13). Assim, não houve alternância na ponta.

O líder Botafogo perdeu pela primeira vez no campeonato. Os 100% de aproveitamento viraram fumaça diante do Goiás.

ARBITRAGENS CONTESTADAS



Os árbitros do Brasileirão estrearam novo uniforme - fruto de um contrato de quatro anos assinado pela CBF com a Macron-, mas polêmicas antigas voltaram na sexta rodada.

BAHIA X FLAMENGO







Houve reclamação do Bahia por causa da expulsão do zagueiro Kanu. Ele levou o segundo amarelo por deixar o braço em uma disputa com Gabigol. O atacante do Flamengo simulou que o golpe fora no rosto, mas ele foi atingido no braço.





O rubro-negro já vencia por 3 a 2 na ocasião, mas isso dificultou a reação do Bahia - que perdeu o jogo. O árbitro em questão foi Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG). No meio de semana, ele tomou decisões questionáveis em duas expulsões no Fortaleza x São Paulo. E isso foi plataforma para outra reclamação na rodada.

